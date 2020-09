25. Urner Kantonalschützenfest auf 2022 verschoben Das Urner kantonale Schützenfest wird definitiv vom Jahr 2021 auf 2022 verschoben. Dieser Schritt erfolgt infolge der Verschiebung des Eidgenössischen Schützenfestes in Luzern, das neu im kommenden Jahr stattfinden wird. 01.09.2020, 16.00 Uhr

Das Urner kantonale Schützenfest musste als Folge des bereits neu angesetzten Eidgenössischen Schützenfests in Luzern ebenfalls verschoben werden – aufs Jahr 2022. (Das Bild stammt vom Walliser Schützenfest 2015). Bild: Archiv LZ

(pd/sez) Damit sich die beiden Grossanlässe nicht gegenseitig konkurrenzieren, hat das Organisationskomitees des 25. Urner Kantonalschützenfestes entschieden, den Anlass ebenfalls um ein Jahr auf 2022 zu verschieben.

Das OK unter der Leitung von Landammann Urban Camenzind, Bürglen, ist erfreut, dass alle dreizehn involvierten Schützenvereine das Schützenfest auch im Jahr 2022 wie geplant mittragen. Als positiver Nebeneffekt konnte in Absprache mit den Organisatoren des 64. Zentralschweizerischen Jodlerfests in Andermatt eine Terminkollision ausgeräumt werden. Dieses musste ebenfalls um ein Jahr verschoben werden und findet jetzt eine Woche vor dem Beginn des Schützenfests statt.

Das Organisationskomitee mit dem Trägerverein 25. Urner Kantonalschützenfest wird alles daran setzen, das Fest im Jahr 2022 an insgesamt zehn Schiesstagen tadellos zu organisieren und allen Schützinnen und Schützen sowie den zahlreichen Gästen einen unvergesslichen Anlass zu bieten.

Aktuelle Infos zum 25. Urner Kantonalschützenfest finden Sie unter www.ksfur2022.ch.