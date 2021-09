Urner Gemeinden und Abstimmungen vom 26. September

26. September In diesen Urner Gemeinden gibt es Wahlen und Abstimmungen In Flüelen und Erstfeld kommt es zu Kampfwahlen. Mehr als eine halbe Million Franken soll in Bürglen für den Ersatz der Heizung im Schulhaus Spielmatt 1 investiert werden. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.00 Uhr

Tania Forrer-Schuler. Bild: PD

Jaime Arnold. Bild: PD

Zwei Personen stellen sich für die Wahl um einen frei gewordenen Sitz im Gemeinderat in Flüelen. Die Wahl wird nötig, weil Philipp Eigenmann seinen Wohnsitz verlegt hat. Für ihn muss deshalb für den Rest der Amtsdauer ein Ersatz gefunden werden. Für seine Nachfolge sind zwei Kandidaturen bei der Gemeinde eingegangen. Die Gruppe «Für ein attraktives Flüelen» hat Tania Forrer-Schuler nominiert. Die 32-jährige Familienfrau arbeitet als Sozialberaterin und Bereichsleiterin Kurswesen bei der Pro Senectute Uri. Für die FDP kandidiert der Präsident der Flüeler Ortspartei, Jaime Arnold. Der 34-Jährige ist Vermögensverwalter bei der UBS, studiert nebenbei im Master Betriebswirtschaft und präsidiert seit fünf Jahren die Flüeler FDP.

Bernadette Wipfli-Epp. Bild: PD

Ralph Küng. Bild: Markus Zwyssig

Zu Kampfwahlen kommt es auch in Erstfeld. Gemeindevizepräsident Josef Zgraggen (CVP) tritt aus dem Gemeinderat zurück. Deshalb braucht es ein neues Mitglied im Gremium. Am vakanten Gemeinderatssitz haben zwei Personen Interesse. Bernadette Wipfli-Epp arbeitet im Alters- und Pflegeheim Spannort als Pflegefachfrau und Teamleiterin auf einer der drei Abteilungen. Die 47-Jährige wurde von der CVP/Mitte-Ortspartei für das Amt als Gemeinderätin angefragt, obwohl sie selber nicht Parteimitglied ist. Zudem kandidiert Ralph Küng für den Gemeinderat. Der 38-jährige Lastwagenchauffeur ist parteilos und überzeugt: «Im Gemeinderat gehe es um die Sache und nicht um die Partei.» Der 38-jährige Lastwagenchauffeur will sich vor allem für diejenigen einsetzen, die «chrampfen».

In Gurtnellen steht Gemeindepräsidentin Verena Tresch zur Wiederwahl. Das bisherige Mitglied Fabian Zgraggen stellt sich als Verwalter zur Verfügung. Renato Ferrari war bisher ebenfalls Mitglied und steht nun als Sozialvorsteher zur Wahl. Bis Ende 2022 gewählt sind Vizepräsidentin Rosmarie Zgraggen und Kilian Walker als Mitglied. Werden die Gemeinderäte in den neuen Funktionen gewählt, sind auf Januar 2022 zwei Sitze von Mitgliedern im Gemeinderat vakant.

In Seedorf finden Teilerneuerungswahlen des Gemeinderats statt. Die bisherigen Mitglieder des Gemeinderats stellen sich gemäss Auskunft der Ortsparteien CVP/Mitte und SVP zur Wiederwahl. Vizepräsident Adrian Infanger, Sozialvorsteherin Stefanie Albert-Arnold und Gemeinderatsmitglied Erich Stadler sind bereit, ihre bisherigen Funktionen während der Amtsjahre 2022/2023 weiter auszuführen.

In Attinghausen noch kein Kandidat gefunden

In Attinghausen konnte für einen vakanten Sitz im Gemeinderat bisher kein Kandidat gefunden werden. Gemäss dem Gesetz über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und die Volksrechte (WAVG) muss nun aber trotzdem eine Wahl stattfinden. Weil davon auszugehen ist, dass aufgrund der Ausgangslage am 26. September niemand das absolute Mehr erreichen wird, dürfte es voraussichtlich am 28. November zu einem zweiten Wahlgang oder allenfalls zu einer stillen Nachwahl kommen.

Blick auf das Knabenschulhaus in Bürglen. Die Gebäulichkeiten sollen in Zukunft mit Fernwärme beheizt werden. Bild: Valentin Luthiger

In Bürglen wird über ein Kreditbegehren in der Höhe von 512'700 Franken für den Ersatz der Heizung im Schulhaus Spielmatt 1 entschieden. Die Wärmeerzeugung soll durch die Nutzung der Abwärme der geplanten Wasserstoffproduktionsanlage von EWA – Energie Uri (kurz: Energie Uri) auf dem Areal des Kraftwerks Bürglen entstehen. Bei der Technologie Power-to-Gas steht die lokale Produktion von grünem Wasserstoff für die lokale Mobilität im Fokus. Beliefert werden sollen beispielsweise Busse und Schiffe. Die geplante Anlage produziert zirka 250 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr. Beim Herstellungsprozess fällt zudem grüne Prozesswärme an.

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch die Nutzung der Abwärme der geplanten Wasserstoffproduktionsanlage auf dem Areal des KW Bürglen. Das zu realisierende Fernwärmenetz zwischen dem KW Bürglen bis zum neuen Wärmetauscher an der Übergabestelle im Schulhaus Spielmatt 1 wird durch Energie Uri erstellt und betrieben. Sollte die Wasserstoffproduktionsanlage nicht realisiert werden, so würde Energie Uri das Fernwärmenetz mit Abwärme vom Kraftwerk, kombiniert mit nachhaltiger Wärme, produziert auf dem Areal vom KW Bürglen, speisen. Dies ist mit Energie Uri vertraglich explizit geregelt.