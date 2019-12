30 Stände an Erstfelder Weihnachtsmarkt Der Weihnachtsmarkt wird am 11. Dezember zum 17. Mal vom Gewerbeverein und der Tourismuskommission durchgeführt. 05.12.2019, 05.00 Uhr

Der Weihnachtsmarkt findet zum 17. Mal statt. Bild: PD

(jb) Am kommenden Mittwoch, 11. Dezember, findet unter dem Patronat des Gewerbevereins und der Tourismuskommission in 17. Auflage der Erstfelder Weihnachtsmarkt mit über 30 Ausstellern statt. Das Organisationskomitee (Eliane Wyrsch-Zgraggen, Tanja Zgraggen, Reto Brunner, Titus Gasser) hat keinen Aufwand gescheut, um der Bevölkerung einen gemütlichen Treffpunkt in der kalten Adventszeit zu bieten.