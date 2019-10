Eine Klasse aus Bürglen hat am Projekt «Unterwegs am Gotthard» teilgenommen und viel über die Welt der Säumer gelernt.

4. Klässler wandern mit Mulis zur Sust Eine Klasse aus Bürglen hat am Projekt «Unterwegs am Gotthard» teilgenommen und viel über die Welt der Säumer gelernt.

Die Klasse 4A aus Bürglen hat während zwei Tagen einen Einblick in das Leben eines Säumers erhalten. (Bild: PD)

Die Schüler der 4. Klasse A aus Bürglen nahmen am Projekt «Unterwegs am Gotthard» teil. Das von der Albert Köchlin Stiftung finanzierte Angebot macht Handel und Verkehr für 104 Schulklassen der 4. Primar der Innerschweiz erlebbar. Das Projekt dauerte zwei Tage mit Start in Erstfeld und Ziel in Silenen. Übernachtet wurde auf dem «Bielenhof».

Am ersten Tag hat Madeleine Arnold alle empfangen und im historischen Lokomotivdepot die Vorzüge der Eisenbahn aufgezeigt. Nach dem Bezug der Sust im «Bielenhof» übten sich die Schüler in den Funktionen eines Warenumschlagplatzes, setzten sich mit Wertigkeiten von Handelsgütern auseinander, ordneten Transportmittel zeitlich ein und bereiteten den Saumzug für den zweiten Tag vor. Spielerisch tauchten die Kinder immer tiefer in die Welt der Säumer ein.

Wenn es zu eng wurde, mussten sie die Ware tragen

Frühmorgens brach am zweiten Tag die Klasse mit dem Säumerguide Hansueli und zwei Maultieren zum Saumzug bis zur Sust von Silenen auf. Über Stock und Stein führten die Kinder die Mulis durch historische Gassen. Dabei kamen die Säumer bei engen Stellen nicht darum herum, die Waren abzuladen und selber zu tragen. Eine Erlebnisreise, die in die Beine ging.