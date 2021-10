Urner und Nidwaldner starten am härtesten Bikerennen der Welt

Mountainbike 700 Kilometer und 16'000 Höhenmeter: Urner und Nidwaldner starten am härtesten Rennen der Welt Bild: Anian Heierli (Altdorf, 30. September 2021) Sie trainieren seit Monaten bei jedem Wetter. Mehr als 10 Stunden pro Woche sitzen André Fedier und Markus Gisler auf dem Velosattel. Ihr Ziel: das härteste Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Mitte Oktober starten sie am «Absa Cape Epic 2021». Die Strecke führt quer durch Südafrika. Anian Heierli 0 Kommentare 07.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Wer am härtesten Mountainbike-Marathon der Welt mitmachen will, muss nicht nur fit sein, sondern auch ein bisschen verrückt. Mitten durch Südafrika führt das achttägige Etappenrennen «Absa Cape Epic 2021». Im Zweierteam gilt es 700 Kilometer und massive 16'000 Höhenmeter zu absolvieren. Dabei müssen sich die Athletinnen und Athleten auf Staub, Hitze und Begegnungen mit wilden Tieren einstellen. Das Rennen ist selbst für Profis wie Nino Schurter (zweifacher Sieger) eine Herausforderung. Umso beeindruckender ist die Leistung von Hobby-Fahrern, die den Kurs meistern.

Ein solches Team startet dieses Jahr für Uri und Nidwalden. Der Altdorfer André Fedier (47) und der Hergiswiler Markus Gisler (50) haben sich monatelang akribisch auf das Cape Epic vorbereitet. Das heisst: Kraft- und Ausdauersport, gesunde Ernährung sowie bei jedem Wetter aufs Velo. Beide trainieren im Schnitt mehr als 10 Stunden die Woche. Neben Beruf, Freunde und Familie ist deshalb etwas enorm wichtig: Disziplin. Denn wer das Cape Epic überstehen will, muss auch im Winter und am Feierabend fleissig Kilometer abspulen. Inwiefern sich der ganze Aufwand der beiden lohnt, zeigt sich bald. Kommende Woche fliegen sie nach Südafrika. Der Start ist am Sonntag, 17. Oktober, in Cape Town.

Wer am Cape Epic durchhalten will, muss leiden. Bild: Nick Muzik/Cape Epic (19. März 2019)

Weshalb tut man sich das an? «Eine schlaue Erklärung ist schwierig», sagt Fedier und lacht. «Es geht vor allem um das Kennenlernen der eigenen Grenzen.» Doch auch die Dynamik im Zweierteam sei spannend. Die Regeln dazu sind klar: Wenn einer der beiden das Handtuch wirft, verunfallt oder vom Partner abgehängt wird, sind sie aus der Wertung raus. «Mountainbiken ist eine Einzelsportart», so Fedier. «Mich reizt deshalb die Erfahrung im Team besonders.» Gisler pflichtet ihm bei: «In Südafrika müssen wir zusammen durch alle Hochs und Tiefs. Uns geht es primär ums Durchhalten. Die Rennzeit ist zweitrangig.»

Beide haben Rennerfahrung

Der Altdorfer André Fedier (47) will seine Grenzen kennen lernen. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 30. September 2021)

Doch von null auf hundert geht es nicht. Beide haben Erfahrung. André Fedier fuhr in seinen Jugendjahren aktiv Rennvelo auf der Strasse und der Bahn. «In meinen Zwanzigern bin ich nicht mehr aufs Velo gestiegen», sagt er. Aber dann habe es ihn wieder gepackt. In den letzten Jahren fuhr er mehrere Eintages- und ein fünftägiges Etappenrennen auf dem Mountainbike. Mehr Erfahrung hat sein Partner Gisler. Dreimal absolvierte er das Cape Epic in Südafrika (2016, 2018 und 2019). Seinen ersten Marathon auf dem Bike absolvierte er 2000 in Küblis GR. Seither hat er regelmässig an grossen und kleinen Rennen teilgenommen.

Dieses Jahr fuhren die beiden so oft es ging gemeinsam. Dass sie fit sind, wissen sie spätestens seit dem Alpenbrevet Anfang September. 13 Stunden und 13 Minuten brauchten sie für fünf Schweizer Pässe respektive 7090 Höhenmeter. «Trainiert habe ich etwa zu 60 Prozent auf dem Rennvelo und zu 40 Prozent auf dem Mountainbike», so Fedier. Er erklärt: «Das Rennvelo ist wichtig für die Grundlagen. Das sind viele Kilometer in moderatem Tempo.» Einen strikten Trainingsplan verfolgten aber beide nicht. Gisler dazu:

«Ich fahre rund 12 Stunden pro Woche. Wenn es zu kalt ist, gehe ich alternativ joggen.»

Die Strecke gilt in der Szene als sehr technisch



Er weiss, was auf ihn zukommt. Dreimal hat Markus Gisler das Cape Epic absolviert. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 30. September 2021)

Für ihn ist es die vierte Teilnahme. Gisler weiss also, was auf ihn zukommt. «Das ist sicher meine grosse Stärke», sagt er. Fedier sei dagegen etwas schneller bergauf, kenne das Rennen aber noch nicht. Schwierig ist zum einen die Strecke, die in der Mountainbike-Szene als sehr technisch gilt. Grosse Teile der Etappen führen über steinige Singletrails. Zum anderen machen die trockene Luft, der Staub und die afrikanische Hitze vielen Fahrern zu schaffen. Deshalb nehmen Fedier und Gisler immer zwei Trinkflaschen mit. Auch mit Pannen müssen sie rechnen. Wegen der vielen Dornenbüsche kommt es in Südafrika gerne zum Platten. Aus diesem Grund fahren sie mit Dichtmilch in den Reifen. Kleine Löcher werden dadurch verstopft.

Doch auch sonst sind sie vorbereitet. Beide wissen, wie man eine kaputte Kette mit Gliedern zusammennietet oder im Notfall doch noch einen Schlauch in den Reifen zieht. Unterstützt werden sie von Velo Infanger in Erstfeld. Das Fachgeschäft berät sie auch bei der Materialfrage. Diese ist immer eine Gratwanderung. Fedier erklärt:

«Das Velo sollte möglichst leicht sein, damit man weniger Kraft braucht. Doch umso leichter die Komponenten sind, umso grösser ist das Pannenrisiko.»

Ein Helikopter hat die Fahrer an der fünften Etappe des Cape Epic 2019 begleitet. Bild: Sam Clark/Cape Epic (22. März 2019)

Wegen Corona ist das Teilnehmerfeld dieses Jahr auf 300 Zweierteams beschränkt. In der Vergangenheit waren es gut doppelt so viele. Gisler sagt, er könne nicht abschätzen, wo man sich platzieren werde: «Wir kennen das Niveau der anderen Fahrer nicht.» Die Athletinnen und Athleten kommen aus der ganzen Welt. Oft ist es schwierig, einen Startplatz zu erhalten. Doch Ziele haben sich die beiden Urschweizer dennoch gesetzt. «Durchkommen, gesund bleiben und möglichst viel Spass haben.»

Der offizielle Trailer des Absa Cape Epic 2021. Youtube

Rennen live verfolgen: Wer wissen will, wie sich André Fedier und Markus Gisler am Rennen schlagen, kann auf www.cape-epic.com die Epic-App herunterladen und ihre Zwischenzeiten live verfolgen.