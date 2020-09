81-Jährige lässt sich durch Auffahrkollision in Bürglen nicht stoppen

Eine 81-jährige Autolenkerin hat sich am Freitag durch eine Auffahrkollision nicht aufhalten lassen. Sie beschleunigte, schob ein Auto rund zehn Meter weit vor sich her und befuhr in verkehrter Richtung einen Kreisel, bevor sie nach der Irrfahrt in einer Wiese zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand.

05.09.2020, 11.42 Uhr