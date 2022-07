Autobahneinfahrt Wassen wird bei Stau gesperrt

Uri Einfahrt Wassen wird bei Stau gesperrt – Kantonspolizei lanciert einen Pilotversuch Die Urner Polizei weiss um die Belastung der Urner Gemeinden durch den Verkehr. Man sei laufend daran, das System zu optimieren, müsse sich aber auch an geltendes Gesetz halten. Florian Arnold Jetzt kommentieren 27.07.2022, 19.36 Uhr

«Es ist dem Astra und der Kantonspolizei Uri bewusst, dass der Transitverkehr – insbesondere während der reiseintensiven Sommermonate – für die Urner Gemeinden eine Belastung darstellt», schreibt die Polizei in einer Stellungnahme an die «Urner Zeitung». «Zusammen mit dem Astra sind wir bestrebt, das Staumanagement am Gotthard laufend zu optimieren.» Die Belastung für die Gemeinden solle mit Massnahmen reduziert werden, «wegzaubern können wir diese Belastung nicht», schreibt Mediensprecher Gusti Planzer.

In Absprache mit dem Astra will die Kantonspolizei Uri nun eine neue Massnahme in einem Pilotversuch testen: Und zwar wird die Autobahneinfahrt Wassen in Fahrtrichtung Süden ab einer Staulänge von mehr als 5 Kilometern gesperrt. Dieses Regime wird ab Freitag, 29. Juli, gelten. «Ziel ist es, den Ausweichverkehr über das Kantons- und Gemeindestrassennetz zu senken, wodurch die vielfältigen Belastungen der betroffenen Urner Bevölkerung reduziert werden sollen», heisst es in der Mitteilung. Der Pilotversuch wird während der nächsten Wochen umgesetzt und laufend ausgewertet.

Die Ungeduldigen verursachen Stau

Fest steht: Das Verkehrsaufkommen am Gotthard ist gewachsen, seit der Coronazäsur um 5,2 Prozent (Zahlen von 2021), wie aus einem Astra-Bericht hervorgeht. «Das ist ein Ausmass, welches die Kapazitäten der Verkehrsinfrastruktur übersteigt», kommentiert die Kantonspolizei Uri. Die Durchfahrtskapazitäten des Gotthard-Strassentunnels seien aus Sicherheitsgründen limitiert, daneben werde der Tunnel nur zweispurig geführt. Dies seien zwei Stauverursacher. «Wenn alle auf der Autobahn verbleiben und sich dem Stau anschliessen würden, hätten wir auf der Kantonsstrasse weniger Herausforderungen», sagt Gusti Planzer. Der Grund für die Belastung der Kantonsstrasse sieht er deshalb in der Ungeduld der Reisenden – was durch Navigationsgeräte verstärkt werde, welche zu Umfahrungen rieten.

Dem Stau auf der Autobahn A2 versuchen einige über die Kantonsstrasse auszuweichen. Florian Arnold (Wassen, 23. Juli 2022)

Das Astra und die Kantonspolizei Uri teilen sich die Aufgabe der Lenkung, wie Planzer erklärt. «Es gibt nicht einen Leader, sondern das ist eine Gemeinschaftsaufgabe.» Das gelte auch für die kantonsinternen Interessen. Doch beide müssen sich am geltenden Recht orientieren. Die Kantonspolizei verweist auf das Landverkehrsabkommen. Dessen Ziel ist unter anderem eine «freie Wahl des Verkehrsträgers». «Es muss somit auch bei grösseren Staulagen grundsätzlich ermöglicht werden, dass alle Fahrzeuglenkende im gleichen Masse ihre Fahrtstrecke frei wählen können, so auch die Benutzung der Autobahneinfahrten und -ausfahrten.» Ausgenommen seien aber Sperrungen, die zu den Verkehrsmanagementplänen gehörten. So ist auch das geltende Regime (siehe Box) umsetzbar.

Das Stauregime am Gotthard Die Kantonspolizei Uri verfolgt aktuell folgende Interventionsschritte bei Stau auf der A2 vor dem Gotthard: Ab 3 Kilometer Stau: Die Autobahneinfahrt Göschenen in Fahrtrichtung Süden wird geschlossen. Ab 6 Kilometer Stau: Die Autobahnausfahrten in Erstfeld und Amsteg werden dosiert. «Zudem überwachen die Polizeiangehörigen auch sämtliche neuralgischen Strassenabschnitte», so die Polizei. Ab 8 Kilometer Stau: Der Verkehr wird bei der Lichtsignalanlage Schipfibach in Amsteg angehalten. Dies, weil man einen Rückstau in den Tunnels zwischen Amsteg und Meitschligen verhindern will. Ab 13 Kilometer Stau: Der Verkehr wird vor dem Taubachtunnel in Erstfeld angehalten – der Grund ist derselbe. Ab mehr als 20 Kilometer Stau: Der Verkehr wird vor dem Seelisbergtunnel in Beckenried angehalten, um einen Stau im Seelisbergtunnel zu verhindern.

Die Polizei ist von diesen Massnahmen überzeugt. «Speziell die Bewirtschaftung der Autobahnausfahrten zeigt Wirkung und hält zahlreiche Verkehrsteilnehmende davon ab, die Kantonsstrasse zu befahren.» Die Dosierung der Autobahnausfahrten hat die Polizei privaten Sicherheitsfirmen übertragen. «Die Kantonspolizei Uri sorgt auf dem ganzen Kantonsgebiet für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit», erklärt Gusti Planzer. Beim Mitteleinsatz müssten Prioritäten gesetzt werden.

Mitarbeiter tätlich angegriffen

Der Job der Dosierung ist jedoch kein einfacher, denn für die Massnahmen haben nicht alle Lenkerinnen und Lenker Verständnis. In jüngster Vergangenheit wurde sogar ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma tätlich angegriffen, wie die Polizei bestätigt. «Die Mitarbeitenden des privaten Sicherheitsdienstes erleben dort unglaubliche Respektlosigkeiten. Beschimpfungen, Bedrohungen, Bespucken und weitere Unannehmlichkeiten gehören leider zum Alltag.»

Wie die Kantonspolizei schreibt, gebe es in der Staubewirtschaftung keine allgemeingültige Sicht oder eine Patentlösung. «Jede Massnahme zeitigt auch ungewünschte Auswirkungen», so Planzer. Wie sich die Testmassnahme auswirken wird, wird sich zeigen. Staulagen wird es für diese Tests wohl noch genügend geben.

