Verabschiedung des langjährigen Generalvikars der Urschweiz Martin Kopp

Mit viel Herzblut und Engagement für die katholische Kirche hat Martin Kopp 17 Jahre lang in den Kantonen Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden gewirkt. Seit rund sechs Monaten ist er bereits nicht mehr im Amt, nun soll er am Sonntag, 18. Oktober, in einem Abschiedsgottesdienst in Altdorf gewürdigt werden.