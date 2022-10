Hanneli-Musig verabschiedet sich mit Tournee

Abschiedstournee Hannelis «Gassenhauer» ziehen letztmals durchs Urnerland Die sechs Musiker, zwei aus Uri, sorgen nochmals für einen volksmusikalischen Höhepunkt im Kanton Uri. Damit verabschiedet sich die Hanneli-Musig. Erich Herger 14.10.2022, 14.57 Uhr

«Gassenhauer», so heisst ihre letzte CD. Gassenhauer sind sie auch, Ueli Mooser, Fabian Müller, Johannes Schmid-Kunz, Dani Häusler, Fränggi Gehrig und Peter Gisler. Wenn dann ihre Hanneli-Musig am 23. Oktober in der Aula des Bodenschulhauses in Andermatt und am 6. November in der Sisag in Schattdorf spielt, jeweils um 17 Uhr, dann wird Virtuosität das eine, Vergnügen das andere sein. Vor allem aber ist es die letzte Gelegenheit, dieser besonderen Formation hier nochmals zuzuhören.

Die Volksmusikgruppe Hanneli-Musig begibt sich auf Abschiedstournee. Pd / Urner Zeitung

Letzte Runde nach 20 Jahren

Die Hanneli-Musig, gegründet von Ueli und Chatrina Mooser, konzertierte erstmals 2002 in Zürich. Den Musikanten war klar, dass eine Notensammlung allein, wie die der Hanny Christen, noch keine Musik ausmacht. So begeistert die Hanneli-Musig seit zwei Jahrzehnten mit ihrer Neugierde, Virtuosität und Verschmitztheit. «Ihre Volksmusik trug immer einen widerborstigen Underdog-Stachel in sich», so das Portal nau.ch. «Lieber gaben die Jünger von Hanneli Christen den bestimmenden Obrigkeiten eine ‹Kafimühli z’tribe›, als sich die Freude am Festen und Feiern vergällen zu lassen.»

Nun verabschiedet sich die Hanneli-Musig. Die sechs Musiker der aktuellen Formation haben für ihr allerletztes Programm besonders bekannte Melodien und Tänze aus dem Volksmusikschatz der «Hanny-Christen-Sammlung» raffiniert, humorvoll und manchmal auch schräg arrangiert. Die Darbietungen werden informativ, kompetent und humorvoll moderiert. «Es ist für die kulturelle Werterhaltung und –vermehrung unserer Volksmusik mehr als nur richtig, sich Melodien und Rhythmen, mit Instrumenten und Spielformen zu befassen, die aus einer Zeit stammen, bevor die Musik ein multimediales Gut war», schreibt Alois Gabriel im Booklet der «Gassenhauer»-CD. Die Hanneli-Musig zeige und vermittle, wie man mit Kulturgut behutsam und doch unbeschwert umgehen könne.

Erst nach dem Tod entdeckt

Wer Béla Bartók ist, wissen wir. Wissen wir auch, dass der bekannte Komponist, Pianist und Musikethnologe zwischen 1905 und 1934 Tausende von Volksweisen aus Ungarn, Rumänien und der Slowakei aufgespürt hat? Und Hanny Christen? «Musighanneli» starb 1976, völlig unbekannt. Ihr gesammelter Schweizer Volksmusikschatz war im Archiv der Universität Basel verschwunden. Als Fabian Müller 1992 ihn entdeckte, erfolgte die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit. Unter dem Patronat der Gesellschaft für die Volksmusik in der Schweiz (GVS) und unter der Leitung von Fabian Müller arbeitete ein Team an der Herausgabe dieser Sammlung, die 2002 als Enzyklopädie in 10 Bänden, mit Bildmaterial, Informationen zu Musikern, zum Instrumentarium, mit Angaben zur Quelle der Tänze sowie mit einem zusätzlichen Registerband im Mülirad-Verlag publiziert wurde.

Schweizer Musikpreis 2022 für den Mülirad-Verlag

Ihr Nachlass ist eine einzigartige Zusammenstellung der Schweizer Tanzmusik zwischen 1830 und 1960, 11’874 Tänze geordnet nach Regionen. Sie gilt als einer der grössten musikgeschichtlichen Schätze des Alpenraums. Verschiedene Formationen nahmen diese Melodien wieder auf und interpretierten sie zum Teil neu, etwa die HujGroup oder die Stelser Buaba. Aber auch Folk- und Rockmusiker wie Max Lässer finden im Werk von Hanny Christen Inspiration.

Den Bekanntheitsgrad steigerte aber vor allem die Hanneli-Musig, welche Ueli Mooser gründete. Peter Gisler spielt mit, fördert und vermittelt, was Hanny Christen epochal geleistet hat. Der Mülirad-Verlag hat sich unterdessen zum nationalen und internationalen Geheimtipp für Volksmusik entwickelt. Für die Volksmusiksammlung «Hanny Christen» wurde dem Mülirad-Verlag von Peter Gisler und Linda Gamma Gisler in Altdorf der Schweizer Spezial-Musikpreis 2022 vom Bundesamt für Kultur verliehen.

Zwei Hanneli-Konzerte in Uri Nun ist die Hanneli-Musig auf Abschiedstournee. Im Urnerland ist sie zuerst an der Kilbi in Andermatt zu Besuch, und zwar am Sonntag, 23. Oktober, 17.00 Uhr, in der Aula des Bodenschulhauses (Reservationen: 041 887 11 64). Dann spielt sie am Sonntag, 6. November, 17.00 Uhr, in der Sisag in Schattdorf (freier Eintritt, keine Reservation). Auf dem Programm der Hanneli-Musig in Schattdorf stehen auch Tänze aus Uri, so Gassenhauer wie beispielsweise die Komposition «Durch die Acherlistrasse» von Benjamin Brand, der Marsch «Urner Farben» von Jonny Gisler oder «Äs Tänzli» vom «Brigger Wisi», bearbeitet von den Hanneli-Musikern in ihrer Spielweise. Die letzten Gelegenheiten also, ihnen nochmals live zuzuhören. (ehg)