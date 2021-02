Abschlussarbeit Luca von Rotz nimmt den Skilift gleich selber mit Der Attinghauser ist ein begeisterter Freestyler und ein cleverer Tüftler. Der beste Beweis dafür ist die Vertiefungsarbeit des Metallbauer-Lehrlings am BWZ Uri. Bruno Arnold 02.02.2021, 05.00 Uhr

Spektakuläre Sprünge über Kicker, atemberaubende Jibs auf Rails, coole Figuren und kreative Tricks beim Vorwärts- und Rückwartsfahren mit den an beiden Enden aufgebogenen Skis: Das ist die Welt des 19-jährigen Attinghauser Freestylers Luca von Rotz. Fast jede freie Minute verbringt er auf seinem Hausberg, dem Brüsti, am liebsten im dortigen Snowpark, den er mitinitiiert und -erstellt hat.

Marke Eigenbau: Luca von Rotz hat seinen eigenen Skiift und einen Freestyleparcours konstruiert. Bild: Urs Hanhart (Attinghausen, 30. Januar 2021)

Hat Luca von Rotz beim Jumpen und Sliden auf dem Brüsti noch nicht genug Adrenalin in seinen Körper gepumpt, dann macht er in diesen Tagen einfach zu Hause weiter – auf der eigenen, knapp 20 Meter langen Anlage, direkt neben dem Elternhaus im Stapfen. Mit den Stöcken stösst er auf der Startrampe ab, durchfährt eine kleine Geländemulde, hebt kurz ab und landet – nach einer gekonnten Drehung in der Luft – auf einem rund 6 Meter langen PVC-Rohr. Nun versucht der mutige Rider, möglichst lange seitwärts auf dem Rail zu rutschen, bevor er auf den spärlichen Schneeresten abschwingt und zum Stillstand kommt. Nach wenigen Sekunden ist das Freestyle-Vergnügen jeweils zu Ende.

Als angehender Metallbauer konnte Luca von Rotz sein handwerkliches Know-how für die Vertiefungsarbeit nutzen. Bild: PD

Genug vom mühsamen Hinauflaufen

Auch im Sommer tüftelt der Lehrling zusammen mit Kollegen jeweils zu Hause an neuen Tricks herum. Statt Schnee dient ihnen dann Rasenteppich als Unterlage. Ein Wasser-Seife-Gemisch sorgt dafür, dass die Skis besser gleiten. «Eines ist aber doch mühsam», nerven sich Luca von Rotz und seine Kollegen schon seit Längerem:

«Nach jeder Fahrt heisst es raus aus der Bindung, die Skis in die Hände, zu Fuss wieder zur knapp 20 Meter entfernten und rund 3,5 Meter höher gelegenen Startrampe, um erneut Anlauf zu nehmen.»

Die Idee von einem Schlepplift schwebte deshalb schon lange in den Köpfen der Jugendlichen herum. «Wir haben sie aber immer wieder begraben», erzählt Luca von Rotz. Als er im vergangenen Jahr ein passendes Thema für seine Vertiefungsarbeit am BWZ Uri suchte, nahm die Idee wieder Fahrt auf. «Ich bin der Praktiker, für mich war von Anfang an klar: Ich will etwas mit den Händen machen.» Der 4.-Lehrjahr-Absolvent entschied sich für einen «Lift zum Mitnehmen» und verwarf die beiden Alternativen: Biketrail und Carport.

Ein Roller-Benzinmotor dient als Antrieb

Als Erstes zeichnete er von Hand einen Plan, der als wichtigste Elemente den Antrieb mit einem Verbrennungsmotor in der «Bergstation» und eine Umlenkrolle in der «Talstation» vorsah. Rund 50 Arbeitsstunden investierte Luca von Rotz danach in den praktischen Teil der Vertiefungsarbeit. Zur Umsetzung seines Vorhabens erachtete der junge Attinghauser die Bestandteile eines Rollers als «am besten geeignet». Er konnte für rund 600 Franken einen Occasionsroller der Marke Kymco erwerben. «Diesen habe ich fein säuberlich zerlegt, unnötige Kabel und weitere Teile sorgfältig entfernt.»

Der 50-Kubikzentimeter-Verbrennungsmotor dient heute als Antrieb für den Schlepplift. Das knapp 40 Meter lange, mit drei Alupresshülsen verspleisste Kunststoffseil bewegt sich als Endlosschlaufe zwischen den beiden 18 Meter voneinander entfernten Rädern des Rollers, wobei die Felge des Vorderrads als Umlenkrolle dient. Damit das Seil genügend haftet, hat der Tüftler in der Felgenmitte mit Spezialkleber ein Gummiband montiert. Und schliesslich fanden auch noch die Tankanzeige und der Tourenzähler des Rollers Verwendung.

Für den Antrieb des Lifts hat der Tüftler einen alten Roller zerlegt. Bild: Urs Hanhart (Attinghausen, 30. Januar 2021)

Stahlarbeiten im Lehrbetrieb ausgeführt

Als Motorenhalterung dient eine Unterkonstruktion aus verschweissten Stahlrohren, die Abdeckung besteht aus gefalztem Riffelblech. Die Umlenkrolle kann zwischen Stahlrohre eingespannt werden, die ihrerseits in eine spezielle Bodenverankerung gesteckt und mit Spannsets nach hinten gesichert werden können. Die entsprechenden Arbeiten durfte der angehende Metallbauer in seinem Lehrbetrieb, der Metall- und Stahlbaufirma Steibock in Erstfeld, ausführen.

«Ich konnte mein Wissen über Motoren und Liftanlagen erweitern», bezeichnet der künftige Metallbauer den grössten Nutzen der Vertiefungsarbeit. «Das ist mir sicher gelungen, musste ich doch immer wieder tüfteln, und konnte aber gleichzeitig auch viel lernen.» Rückblickend bezeichnet er die Elektronik- und Mechanikarbeiten als grösste Herausforderungen. Doch in diesen Bereichen durfte er auf die grosse Unterstützung von zwei Kollegen zählen.

Auf den Pick-up und ab auf die Pässe

Der Testlauf ist geglückt, der Lift in Betrieb. «Ich freue mich und bin auch ein bisschen stolz», sagt Luca von Rotz, «und zwar nicht nur, weil meine Anlage gut aussieht, sondern vor allem auch, dass sie einwandfrei funktioniert.» Auch der schriftliche Teil der Vertiefungsarbeit ist erledigt, am Dienstag erfolgt die offizielle Präsentation am BWZ Uri.

Bereits freut sich Luca von Rotz aber, dass er seinen «Lift zum Mitnehmen» samt Rails im Frühling auf einen Pick-up laden, ihn auf einem der Urner Pässe installieren kann, um auch dort spektakuläre Sprünge, atemberaubende Jibs, coole Figuren und kreative Tricks auszuprobieren.