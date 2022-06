Angriffe auf Schafe und Ziegen: Urner Wolf soll getötet werden

Uri Wolf reisst mehr als zehn Schafe und Ziegen – jetzt soll er getötet werden Seit Ende April gibt es Hinweise auf einen Wolf in den Gemeinden Göschenen, Wassen und Gurtnellen. Nachdem das Tier wenige Wochen später Schafe und Ziegen gerissen hatte, wurde nun eine Abschussverfügung erlassen. 03.06.2022, 08.58 Uhr

Das Mass ist voll für den Urner Wolf: Er wird per sofort zum Abschuss freigegeben. So hat die Urner Sicherheitsdirektion am 31. Mai eine entsprechende Abschussverfügung erlassen, nachdem die Schadensschwelle gemäss Bundesrecht erreicht worden war. Zuvor wurden insgesamt fünf gerissene Ziegen und dreizehn gerissene Schaf vermeldet, wie die Sicherheitsdirektion in einer Mitteilung schreibt.