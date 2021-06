Abstimmung Kanton Uri: Klares Ja zur SBU-Wäscherei

Abstimmung Deutliches Ja: Urnerinnen und Urner stehen hinter der neuen SBU-Wäscherei 80.73 Prozent stimmen für den Kreditbeschluss von 2,1 Millionen Franken für die neue Wäscherei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU). Die Stimmbeteiligung ist mit 61,57 Prozent hoch. Anian Heierli 13.06.2021, 14.32 Uhr

Mit 12'930 JA-Stimmen zu 3'087 Nein-Stimmen fiel der Entscheid für das Kreditbegehren sehr deutlich aus. Damit begrüssen die Urnerinnen und Urnern die Anschubfinanzierung von 2,1 Millionen Franken für den Neubau einer Wäscherei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU).

Bei der SBU besteht im Bereich Wäscherei eine erhöhte Nachfrage von Pflegeheimen, Gastronomie, Industrie und Gewerbebetrieben. Mit der geplanten Übernahme der Wäsche des Kantonsspitals Uri (KSU) wird die heutige Menge an Wäsche fast vervierfacht. Damit ist das Potenzial für die Vergrösserung der Wäscherei der SBU gegeben. Gemäss Businessplan kann nach einer sechsjährigen Aufbau- und Wachstumsphase eine nachhaltige Betriebsphase in der Wäscherei erreicht werden. Dazu braucht es eine Anschubfinanzierung des Kantons von 2,1 Millionen Franken mit abgestuften Tranchen über sechs Jahre verteilt.

In dieser bestehenden Halle Zgraggen Agro GmbH an der Umfahrungsstrasse Schattdorf soll die neue Wäscherei entstehen. Bild: Anian Heierli (Schattdorf, 31. Mai 2021)

Regierungsrat und Landrat empfahlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den Kreditbeschluss über 2,1 Mio. Franken für die Anschubfinanzierung der neuen Wäscherei Stiftung Behindertenbetriebe anzunehmen. Die Parteien hatten ebenfalls alle die Ja-Parole beschlossen.

Marktpotenzial von 400 Tonnen

In der Wäscherei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) werden zirka 110 Tonnen Wäsche pro Jahr gewaschen. Dazu kommen bei der geplanten Übernahme der Wäsche des Kantonsspitals Uri zirka 200 Tonnen Wäsche pro Jahr. Aufgrund der Auslagerungstendenz in Alters- und Pflegeheimen wird erwartet, dass die SBU bis ins Jahr 2030 zirka 100 Tonnen zusätzliche Wäsche aus den Alters- und Pflegeheimen reinigen kann. Aus Industrie, Gewerbe und Gastronomie kommen heute Anfragen an die SBU, die aufgrund der fehlenden Kapazität in der heutigen Wäscherei nicht berücksichtigt werden können. Im Businessplan wird davon ausgegangen, in diesem Segment zusätzlich zirka 35 Tonnen Wäsche zu akquirieren. Nicht enthalten in den Annahmen des Businessplans sind mögliche Aufträge aus Grossprojekten (z. B. Bau der 2. Gotthardröhre), da diese schwer zu prognostizieren sind. Dies ergibt ein Marktpotenzial von insgesamt zirka 400 Tonnen.

Damit die SBU diese Mengen bewältigen kann, braucht es eine neue Wäscherei. Als Standort vorgesehen ist eine Halle der Zgraggen Agro GmbH in einer Entfernung von zehn Gehminuten an der Umfahrungsstrasse in Schattdorf. Das Investitionsvolumen für das Projekt beträgt rund 4,5 Millionen Franken. Das Geld der Anschubfinanzierung von 2,1 Millionen Franken wird für die Jahre 2024 bis 2029 benötigt.