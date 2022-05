Altdorf gibt grünes Licht für Sanierung des Feuerwehrlokals

Abstimmung Für die Sanierung des Feuerwehrlokals in Altdorf werden zusätzliche 800'000 Franken gutgeheissen Die Altdorferinnen und Altdorf heissen mit 1811 Ja zu 605 Nein einen Zusatzkredit von 800'000 Franken klar gut. Dies, nachdem sie bereits einem Kredit von 2,48 Millionen Franken zugestimmt hatten. Markus Zwyssig 15.05.2022, 13.52 Uhr

Das Feuerwehrlokal in Altdorf muss saniert und erweitert werden. Dazu ist ein Zusatzkredit von 800'000 Franken notwendig. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 10. Mai)

Das Feuerwehrlokal an der Flüelerstrasse 32 muss dringend saniert und erweitert werden. Das sieht offensichtlich auch eine klare Mehrheit der Altdorferinnen und Altdorfer so. Mit einem Ja-Anteil von fast 75 Prozent wird ein Zusatzkredit von 800'000 Franken gutgeheissen. 1811 Ja stehen 605 Nein gegenüber. Dies, nachdem die Altdorfer Stimmberechtigten bereits am 27. September 2020 mit einen Ja-Stimmenanteil von über 76 Prozent einem Kreditbegehren in der Höhe von 2,48 Millionen Franken klar zugestimmt hatten.

«Als Grundlage für den ursprünglichen Baukredit diente eine Machbarkeitsstudie», erklärt Bernhard Schuler, Ressortverantwortlicher im Gemeinderat. Inzwischen habe sich gezeigt, dass sich die geplanten und in dieser Form notwendigen Arbeiten in diesem Kostenrahmen nicht realisieren lassen würden. «Die Kostenschätzung zum Vorprojekt hat Mehrkosten von 800’000 Franken ergeben.» Der Gemeinderat hat beschlossen, an der Urnenabstimmung vom 15. Mai einen entsprechenden Zusatzkredit zur Abstimmung zu bringen. Mit Erfolg, wie sich nun am deutlichen Abstimmungsergebnis zeigt.

Für höhere Kosten gibt es mehrere Gründe

Bernhard Schuler erklärt, weshalb das zusätzliche Geld notwendig wird: «Die im Vergleich zum ursprünglichen Baukredit höheren Baukosten sind zu einem Teil auf die unterschiedliche Bearbeitungstiefe zurückzuführen, die sich in der vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein geregelten Kostengenauigkeit widerspiegelt.» Während die ursprüngliche Kostenschätzung auf einer Machbarkeitsstudie basiere, sei die aktuelle Schätzung anhand eines konkreten Vorprojekts erarbeitet worden. Des weiteren hält er fest: «Seit der Kostenschätzung zum Baukredit haben verschiedene Faktoren zu einer aussergewöhnlich hohen Teuerung im Bausektor geführt. Um dieser aussergewöhnlichen Situation gerecht zu werden, sind die Reserven über das übliche Mass erhöht worden.»

Zudem habe sich bei der vertieften Bearbeitung beispielsweise gezeigt, dass für den Erweiterungsbau eine wesentlich teurere Pfahlfundation anstelle einer Flachfundation notwendig sei und dass eines der Tore nicht nachträglich mit einem Motor ausgerüstet werden könne, sondern komplett ausgewechselt werden müsse.« Mit diesen und weiteren Änderungen gehen baukostenabhängige Honorarkosten einher, welche unter anderem auch dem erhöhten Planungsaufwand durch den Umbau unter Betrieb angepasst werden mussten», so Bernhard Schuler.

Mit Projektoptimierungen können künftig Kosten gespart werden

Er betont aber, dass durch Projektoptimierungen auch zukünftige Kosten gespart würden. «Beispielsweise hat der Wechsel von einem konventionellen Warenlift zu einem Plattformaufzug wesentlich tiefere Unterhalts- und Wartungskosten zur Folge.» Massive Verbesserungen seien in ökonomischer und ökologischer Hinsicht bei der vertieften Planung durch die Beseitigung von bestehenden Wärmebrücken in der Gebäudehülle erreicht werden.