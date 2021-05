Abstimmung Göschener Fernwärmenetz soll weiter wachsen Das Stimmvolk entscheidet über einen Kredit von 240'000 Franken. Dadurch werden zwei Mehrfamilienhäuser neu angeschlossen. Markus Zwyssig 24.05.2021, 17.00 Uhr

Das Heizwerk Gotthard AG in Göschenen versorgt über eine Bergleitung das Tourismusdorf Andermatt mit Fernwärme. Auch immer mehr Häuser in Göschenen werden beheizt. So entscheiden die Göschener am Abstimmungssonntag vom 13. Juni über einen dritten Kreditantrag von 240'000 Franken. Damit sollen die Mehrfamilienhäuser an der Gotthardstrasse 210 sowie am Bahnhofplatz 1 neu ans Fernwärmenetz angeschlossen werden.