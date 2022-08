Abstimmung Grüne Uri befürworten die meisten kantonalen Vorlagen – und lehnen zwei nationale ab Die Kantonalpartei diskutierte über Zweifel bezüglich des Kreditbeschlusses für die Neubauten des Kantonsspitals. Im Fokus stand dabei das Personalhaus, das auch anderen Zwecken dienen könnte. 26.08.2022, 16.30 Uhr

Die Grünen Uri befürworten die Massentierhaltungs-Initiative, wie sie in einer Medienmitteilung anlässlich ihrer Versammlung vom 25. September schreibt. In Uri gebe es kaum Massentierhaltung, in der Schweiz aber sehr wohl. Die Gruppengrössen in Ställen sollen deutlich reduziert, und die Vermeidung von unnötigem Leid bei der Schlachtung oberste Priorität werden.