Abstimmung Uri sagt deutlich Ja zu 10,9 Millionen Franken für neuen Werkhof Mit 11'810 Stimmen sagen die Urnerinnen und Urner Ja zum neuen Werkhof. Nicht eine Gemeinde ist dagegen. Markus Zwyssig 28.11.2021, 13.29 Uhr

So soll der neue Werkhof im Schattdorfer Rossgiessen aussehen. Visualisierung: PD

Den Urnerinnen und Urner ist klar, der Werkhof Galgenwäldli muss dringend erneuert werden. Die Betriebsgebäude sind teilweise aus den 1950-Jahren. Das bringt Probleme mit sich. Wegen fehlender Heizungen können beispielsweise Schneeräumungsmaschinen im Winter nicht genügend abgetaut werden. Kurz: Der Werkhof ist komplett veraltet.

Dies sieht offensichtlich auch ein grosser Teil der Urnerinnen und Urner so. Mit 11'810 Ja- zu 5'532 Nein-Stimmen heisst eine klare Mehrheit den Kredit von 10,9 Millionen für einen Neubau im Rossgiessen im Industriegebiet Schattdorf gut.

Landrat und Regierungsrat haben im Vorfeld, wie auch die Parteien, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein Ja empfohlen. Baudirektor Roger Nager sprach von einer grossen, aber wichtigen Investition. Zudem betonte er: «Wir bauen eher günstiger, als vergleichbare Projekte, dies vor allem, weil wir uns auf das absolut Notwendige beschränken.» Die Ausgaben für den Werkhof sind im Finanzplan ausgewiesen.

Standort auf andere Parzelle verlegt

Roger Nager bezeichnete den Standort im Vorfeld als sehr gut. Dieser habe in der breiten Evaluation am besten abgeschnitten. «Es ist wichtig, dass die Kleinfahrzeuge zentral stationiert sind, damit sie schnell an Ort und Stelle sind und vor den Einsätzen keine langen Anfahrtswege haben.» Dass man auf Wunsch der Gemeinde Schattdorf eine andere als die ursprünglich geplante Parzelle bebaue, bringe keine betrieblichen Nachteile mit sich, so Nager.

Den Projektwettbewerb für den neuen Werkhof haben die Felgendreher Olfs Köchling Architekten aus Berlin, die über eine Niederlassung im sankt-gallischen Azmoos verfügen, gewonnen. Ihr Projekt Buddy hat sich im anonymen Wettbewerb gegen elf andere Projekte durchgesetzt. Das Projekt sieht ein zweigeschossiges kompaktes Gebäude vor, das aus Betonwänden und einem auf einer Seite überragenden Holzdach besteht. Die Felgendreher Olfs Köchlin Architekten GmbH baut aktuell in Bülach (ZH) einen Werkhof. Auch dort waren sie als Sieger aus dem Projektwettbewerb hervorgegangen.

Kritik an der Grösse der Fotovoltaikanlage

Beim geplanten Bau im Schattdorfer Rossgiessen wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. So wird das Gebäude im Minergie-P-Standard gebaut. Wärme und Warmwasser wird durch den Einsatz erneuerbarer Energie gewonnen. Für die Stromproduktion wird es auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage geben. Im Landrat und von verschiedenen Parteien wurde jedoch bemängelt, dass nicht die gesamte Fläche diesbezüglich genutzt wird. Die Fassade bildet ein robustes Gewand aus gebrauchten Autobahn-Leitplanken. Auch beim Beton wird auf Nachhaltigkeit gesetzt: verwendet wird Recyclingbeton.

Im 3. Quartal 2022 soll mit dem Bau begonnen werden. Etwas mehr als ein Jahr später soll der Neubau im 4. Quartal 2023 bezugsbereit sein. 2024/2025 sollen Umzonung und Landverkauf der Teilfläche Galgenwäldli erfolgen.

Ansicht von Süden auf den geplanten Werkhof Visualisierung: PD

So soll die Fahrgasse im Innern des Werkhofs aussehen. Visualisierung: PD