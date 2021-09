Kanton Uri: Abstimmung zum Gesetz über amtliche Publikationen

Abstimmung Kanton Uri nimmt Gesetz über amtliche Publikation an Mit 8297 Ja- und 3248 Nein-Stimmen gabes ein klares Ergebnis. Markus Zwyssig 26.09.2021, 14.16 Uhr

8297 Urnerinnen und Urner haben an der Urne Ja gesagt zum Publikationsgesetz, 3248 Stimmen legten ein Nein in die Urne. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,5 Prozent. Das deutliche Resultat erstaunt nicht, war dieses doch im Vorfeld der Abstimmung unbestritten. So haben Regierungsrat und Landrat den Stimmbürgern empfohlen, dieses anzunehmen. Auch alle Parteien fassten die Ja-Parole.