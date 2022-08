SVP Uri fasst Parolen für die Abstimmung vom 25. September 2022

Abstimmung SVP Uri sagt einmal Nein und siebenmal Ja Abgesehen von der Massentierhaltungs-Initiative empfiehlt die SVP Uri für alle nationalen und kantonalen Vorlagen die Ja-Parole. Zu reden gab der Kredit für die Nebenbauten auf dem Spital-Areal. Carmen Epp 26.08.2022, 12.08 Uhr

Die SVP Uri konnte an seiner Parteiversammlung vom Donnerstag einen Gast aus dem Kanton Zürich in Unterschächen begrüssen. Martin Hübscher, Kantonsrat und Fraktionspräsident der SVP Zürich, stellte die nationalen Vorlagen vor, über die am 25. September abgestimmt wird.