Uri stimmt einer Vereinfachung des Schätzungswesens zu

Abstimmung Urnerinnen und Urner stimmen einer Vereinfachung des Schätzungswesens klar zu Mit 6165 Ja zu 1723 Nein heissen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die einzige kantonale Vorlage, die am Wochenende in Uri zur Abstimmung kam, klar gut. Markus Zwyssig 15.05.2022, 13.44 Uhr

In Uri wurde neben den eidgenössischen Vorlagen auf kantonaler Ebene auch über eine Änderung des Steuergesetzes abgestimmt. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 15. Mai 2022)

Finanzdirektor Urs Janett freut sich über das klare zustimmende Votum der Urnerinnen und Urner zur Änderung des Steuergesetzes. Der Ja-Stimmen-Anteil liegt bei mehr als 78 Prozent (6156 Ja, 1723 Nein). In allen Urner Gemeinden kamen klare Ja-Mehrheiten zu Stande. Am deutlichsten war dies in Realp (86 Prozent), Altdorf (83,6) und Flüelen (80,5) der Fall. Einziger Wermutstropfen: Nur rund ein Drittel der Stimmberechtigten äusserte sich zur Vorlage. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 31 Prozent.

Seit der letzten allgemeinen Neuschätzung der Grundstücke sind mehr als zehn Jahre vergangen. Nach geltendem Recht müsste der Landrat bis spätestens im Jahr 2023 die nächste allgemeine Neuschätzung anordnen. «Zeitgleich muss auch die Software für die Immobilienbewertung erneuert werden», erklärt Urs Janett auf Anfrage. «Denn diese wird vom Hersteller nicht mehr unterhalten und es gibt auch keine Updates mehr.»

Der Kanton nutzt die Gelegenheit und will mit der vorliegenden Änderung des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri (Steuergesetz) das Schätzungswesen im Kanton Uri stark vereinfachen. Die bisher angewendete Mischwertmethode ist in der Regel mit einem Augenschein verbunden und ist mit vielen subjektiv geprägten Bewertungskriterien verbunden. «Dieses aufwendige Verfahren ist nicht mehr zeitgemäss und zudem mit hohen Kosten verbunden», erklärt Urs Janett. Deshalb soll das Schätzungswesen auf den 1. Januar 2024 durch eine deutlich einfachere und kostengünstigere Schätzungsmethode abgelöst werden.

Der Urner Finanzdirektor Urs Janett. Bild: PD

«Der Eigenmietwert soll nach objektiven Kriterien in Prozenten des Steuerwerts nach einem für alle Parteien vereinfachten und verständlichen Verfahren berechnet werden», verspricht Urs Janett. Der Hausbesuch der Steuerbehörde für einen Augenschein vor Ort erübrigt sich in den meisten Fällen. Im Vergleich zum heutigen Verfahren lassen sich durch diesen Verzicht für den Kanton und die Gemeinden Kosten in der Höhe von rund 3,2 Millionen Franken einsparen.

Die neue Schätzungsmethode soll insgesamt nicht zu einer höheren Besteuerung des Eigenmietwerts führen. Der Landrat wird im Sinne einer flankierenden Massnahme ermächtigt, den Eigenmietwertabzug von aktuell 25 Prozent auf 30 Prozent zu erhöhen. «Dadurch wird die politische Vorgabe, mit der neuen Schätzungsmethode im Vergleich zur alten ertragsneutral zu sein, gewährleistet», gibt sich Urs Janett überzeugt.

Der Landrat hatte klar Ja gesagt zur Vorlage und auch die Urner Parteien hatten im Vorfeld der Abstimmung die Ja-Parole beschlossen. Trotz dieser guten Ausgangslage ist der Finanzdirektor nun glücklich über den Ausgang der Abstimmung. Er spricht denn auch von einer wichtigen Vorlage. «Von der Änderung sind alle Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer betroffen», so Urs Janett. «Es handelt sich um einen eigentlichen Meilenstein im Schätzungswesen der Liegenschaften im Kanton Uri.»