Abstimmung vom 13. Februar Komplett-Umbau: Realper befinden über 1,7-Millionen-Projekt beim Bahnhof Beim neuen Bahnhof soll auch Wohnraum und ein Gastro-Angebot entstehen. Am Abstimmungssonntag vom 13. Februar fällt die Entscheidung. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Der Bahnhof Realp wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Der Gemeinderat möchte die Gelegenheit nutzen und günstigen Wohnraum und einen Gastrobereich schaffen. Bild: Urs Hanhart (Realp, 5. Juni 2018)

Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) plant, den Bahnhof Realp komplett umzubauen. Das Stationsgebäude mit dem Schalter- und Wohngebäude und dem Bahnhofbuffet wird abgerissen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird ein vollautomatischer Terminal für die Abfertigung der Fahrzeuge für den Autoverlad gebaut und ein einstöckiges Technikgebäude mit einem Raum für das Betriebspersonal und einem Wartesaal. Die Bahn investiert rund 10 Millionen Franken in die umfassende Erneuerung des Bahnhofs in Realp.

Der Gemeinderat will verhindern, dass mit dem Umbauprojekt ein gastronomisches Angebot und Wohnraum verloren gehen. Er hat daher mit der Matterhorn Gotthard Bahn das Gespräch gesucht. Ziel des Gemeinderats ist es, den aktuellen Wohnraum (Wohnung Bahnhof) sowie den Gastrobereich (Bahnhofbuffet) zu erhalten.

So soll das Haus am Bahnhofplatz in Realp dereinst aussehen. Bild: PD

Günstiger Wohnraum ist im Dorfkern rar

In der Bevölkerung sind die Meinungen zum Projekt beim Bahnhof aber gespalten. Es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, Wohnraum zu erstellen. Gemeindepräsident Armand Simmen entgegnet auf den Vorwurf, dass es in Realp zwar auf den ersten Blick viel Wohnraum gebe, aber die meisten Wohnungen würden als Zweitwohnungen genutzt. Vor allem, wenn Liegenschaften zum Verkauf stehen, gehen diese meistens in die Hände von Auswärtigen, die eine Ferienimmobilie suchen.

«Ein Arbeiter kann es sich heute kaum noch leisten, im alten Dorfkern von Realp eine Wohnung zu mieten. Günstiger Wohnraum steht kaum zur Verfügung»,

sagt der Realper Gemeindepräsident. «Es wäre darum eine verpasste Chance, den Umbau des Bahnhofs einfach so hinzunehmen, ohne Wohn- und Gesellschaftsraum zu erhalten und zu schaffen.»

Und das ist geplant: Gegenüber der Pension Furka soll das Haus am Bahnhof mit einem Bistro- und Wartebereich im Erdgeschoss und zwei Dreieinhalbzimmerwohnungen im ersten und zweiten Stock sowie einer Zweieinhalbzimmerwohnung im Dachgeschoss des Hauses entstehen. Grössere Wohnungen sind aufgrund des verfügbaren Platzes nicht realisierbar. Die Matterhorn Gotthard Bahn stellt dafür das notwendige Land der Gemeinde im Baurecht (50 Jahre) zur Verfügung und die Gemeinde fungiert als Investorin und Bauherrin für das neue Haus. Die Investitionssumme für dieses Projekt beträgt total 1,7 Millionen Franken. Es ist vorgesehen, diesen Neubau zu 20 Prozent aus Eigenmitteln und zu 80 Prozent mit Fremdkapital zu finanzieren.

Blick ins Innere des geplanten Hauses. Bild: PD

Das zur Abstimmung gelangende Projekt ist dasselbe, wie es bereit im Frühjahr an der Gemeindeversammlung vorgestellt worden war. Damals wurde jedoch aus der Bevölkerung gefordert, das Projekt zurückzustellen, bis ein strategischer Finanzplan vorliegt. An der Budgetgemeinde vom 23. November wurde dieser nun vorgestellt. Die Investitionen für das Projekt können über das Finanzvermögen der Gemeinde abgewickelt werden. Realp hat zurzeit zirka 2,1 Millionen Franken an verfügbaren Mitteln. Davon werden bei einem Ja des Stimmvolks 1,4 Millionen zu einem entsprechenden Kreditbegehren für die Sanierung der Quellfassungen sowie die Sanierung der Leitungen ab Quellgebiet bis zum Trinkwasserreservoir Moos benötigt (siehe Box). Zirka 700’000 Franken würden an Eigenmitteln verbleiben.

Im Detail sieht es für die Gemeinde wie folgt aus (Preise ohne Nebenkosten): Bei einer Vermietung der Dreieinhalbzimmerwohnungen zu 1100 Franken, der Zweieinhalbzimmerwohnungen zu 900 Franken und des Bistro- und Wartebereichs zu 600 Franken pro Monat gibt es im Jahr Mieteinnahmen von 44'000 Franken. Für die Amortisation und Verzinsung des Fremdkapitals wird von 32'000 Franken ausgegangen. Gerechnet wird mit Betriebs- und Unterhaltskosten von rund 6600 Franken, was zu Gesamtkosten von 38'600 Franken führen würde und somit zu einem theoretischen jährlichen Ertragsüberschuss von 5400 Franken. Angesichts dieser Zahlen geht der Gemeinderat in seiner Botschaft zur Abstimmung davon aus, dass die Tragbarkeit des Projekts gegeben ist. Das wurde von der Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter errechnet.

Das neue Haus Bahnhofplatz in Realp soll sich gut ins Dorfbild einfügen. Bild: PD

Es bleiben Risiken bestehen

Demgegenüber steht das Risiko von Kostenüberschreitungen beim Bau, vor allem, da die Baukosten aktuell sehr schwankend sind. Dazu kommt das Risiko, ob Wohnungen und Bistro auch vermietet werden können. Der Gemeinderat Realp ist jedoch der Ansicht, dass dieses Risiko eingegangen werden sollte. «Die Chancen, die aus diesem Projekt entstehen, sind klar höher zu werten», heisst es in der Botschaft.

«Selbstverständlich wäre es idealer, wenn die MGB den gesamten Autoverladebetrieb ausserhalb des Dorfkerns abwickeln würde, sodass die gesamte Bahnhofsfläche für neuen Wohnraum genutzt werden könnte.»

Da aber die Situation am Bahnhof kurz- und mittelfristig nicht geändert werden könne, sei es vernünftiger, die sich jetzt bietende Chance für den Bau von neuem Wohnraum zu nutzen und das Haus am Bahnhof gleichzeitig mit dem Umbau des Bahnhofs zu realisieren. Aus all diesen Gründen steht der Gemeinderat klar hinter dem Kreditbegehren. Armand Simmen ist überzeugt, dass vor allem auch aus finanzpolitischen Überlegungen jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das Projekt in Angriff zu nehmen:

«Anstatt Geld zu Negativzinsen bei der Bank zu horten, schaffen wir besser einen nachhaltigen Wert. Das Haus am Bahnhof ist eine Investition in die Zukunft der Gemeinde.»

Die Gemeinde Realp im Winter. Bild: Markus Zwyssig (Realp, 19. Januar 2019)

1,4 Millionen Franken für Trinkwasserversorgung Die Realperinnen und Realper entscheiden am 13. Februar über ein Kreditbegehren in der Höhe von 1,4 Millionen Franken. Das Geld wird für die Sanierung der Quellfassungen sowie die Sanierung der Leitungen ab Quellgebiet bis zum Trinkwasserreservoir Moos benötigt. Die 60-jährigen Quellfassungen, der Druckbrecher sowie der Vereinigungsschacht haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Die neuen Quellfassungen sowie die Sammelbrunnenstuben werden unmittelbar neben den bestehenden Betonbauten in vorfabrizierter Bauweise erstellt. Die bestehenden Bauten werden nicht abgebrochen, da dies zu Problemen mit den Quellen führen könnte. Die neue Leitung wird entlang des bestehenden Trassees verlegt. (MZ)

