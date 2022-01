Die Grünen Uri empfehlen zweimal Ja, zweimal Nein am 13. Februar

Uri Die Grünen empfehlen zweimal Ja und zweimal Nein bei den nationalen Abstimmungen Die Grünen Uri befürworten die Initiative zum Tabakwerbeverbot und das Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien. Nein sagen sie hingegen zur Abschaffung der Stempelsteuer und zur Tierversuchsverbots-Initiative. 20.01.2022, 19.20 Uhr

Die Grünen Uri haben ihre Parolen für die Abstimmungen vom 13. Februar gefasst. Wie sie in ihrer Medienmitteilungen schreiben, verlange die Initiative zum Schutz der Kinder vor Tabakwerbung eine Selbstverständlichkeit: Jugendliche, die gar keine Tabakprodukte kaufen dürfen, sollen von den Tabakkonzernen auch nicht zum Rauchen verführt werden. Die Partei steht deshalb hinter der Initiative. «Der Gegenvorschlag ist eine reine Alibi-Übung: Werbung in Gratiszeitungen, an Festivals und in den sozialen Medien – also überall dort, wo Jugendliche besonders gut erreicht werden – wäre nämlich weiterhin erlaubt.»

Ein Ja gibt es von den Grünen Uri auch zum Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien. Das neue Gesetz garantiere die Medienvielfalt in der Schweiz: Es unterstütze die kleineren, lokalen Medienhäuser stärker als die grossen und garantiere so, dass die lokale Berichterstattung nicht verschwinde. «Unabhängige, starke und vielfältige Medien sind eine unabdingbare Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie», heisst es in der Mitteilung.

Verbot von Tierversuchen geht den Grünen zu weit

Die Abschaffung der Stempelsteuer ist nach Ansicht der Grünen Uri ein Steuergeschenk an Grosskonzerne, das beim Bund zu Einbussen in Millionenhöhe führe. KMU würden kaum profitieren. Die Partei befürchtet, dass auf die Abschaffung der Stempelsteuer bald auch die Abschaffung der Industriezölle und der Verrechnungssteuer folgen. «Es ist aber gerade jetzt wichtig, dass der Bund genügend Mittel hat für eine ambitionierte Klimapolitik.» Die Partei empfiehlt deshalb ein Nein zu dieser Vorlage.

Auch zur Tierversuchsverbots-Initiative empfehlen die Grünen Uri ein Nein. Die Initiative schiesse über das Ziel hinaus, auch wenn sie auf den ersten Blick unterstützenswert aussehe: So wären auch für das Tierwohl unbedenkliche Beobachtungsstudien verboten. Ein undifferenziertes Verbot von Tierversuchen hätte gravierende Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Die Grünen haben sich deshalb im Parlament für einen Gegenvorschlag eingesetzt, der aber abgelehnt wurde. (cn)