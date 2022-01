Abstimmungen Wirtschaft Uri sagt Ja zum Medienpaket Der Dachverband der Urner Wirtschaft empfiehlt, für die Abschaffung der Stempelsteuer zu stimmen. Keine Parole fasst er beim Tabakwerbeverbot. 31.01.2022, 15.26 Uhr

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsverbänden in der Schweiz setze sich der Dachverband Wirtschaft Uri für ein Ja zum Medienpaket ein, über das am 13. Februar abgestimmt wird, teilt der Verband mit. «Lokalmedien sind wichtig für den breiten, regionalen Informationsaustausch und bilden somit eine Grundlage für das gesellschaftliche Zusammenleben, die Wirtschaft und das Politikverständnis im Kanton Uri», wird Präsident René Röthlisberger in der entsprechenden Mitteilung zitiert.