Nicht bei allen Abstimmungsvorlagen ist sich die GLP Uri einig

Abstimmungsparolen GLP Uri diskutiert kontrovers über das Bildungsgesetz Die Parole für die kantonale Abstimmung vom 25. September wird am Parteitag sehr knapp gefällt. Markus Zwyssig 17.08.2022, 13.38 Uhr

Die Mitglieder der Grünliberalen Partei (GLP) Uri fassten im Workingpoint in Altdorf die Parolen für die Abstimmung vom 25. September. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 16. August 2022)

Mit 7 Ja, 5 Nein und 1 Enthaltung beschloss die Grünliberale Partei (GLP) Uri am Parteitag im Workingpoint in Altdorf nur knapp die Ja-Parole zur Totalrevision des Gesetzes über Schule und Bildung. Für die Mitglieder geht die Gesetzesrevision zwar in verschiedener Hinsicht in die richtige Richtung. David Imhof, Vorstandsmitglied GLP Uri, monierte jedoch, es sei zu wenig, dass zur Schaffung von Tagesstrukturen an der Schule nur eine Kann-Formulierung aufgenommen worden sei. Aus der Versammlung war Verständnis zu spüren, dass es gerade für kleinere Gemeinden schwierig sein könne, Tagesstrukturen zu schaffen. «Es gibt aber auch die Möglichkeit, regional zusammen zu arbeiten», ergänzte David Imhof. Als ein No-Go wurde des Weiteren bezeichnet, dass in Uri Homeschooling nicht möglich sei. Das Bildungsgesetz wurde als zu wenig zukunftsorientiert kritisiert. Bei der Totalrevision habe man es verpasst, einen Schritt nach vorne zu machen.

Klar die Ja-Parole beschlossen wurde am Mittwochabend am Parteitag hingegen für die Totalrevision des Gebäudeversicherungsgesetzes. Das Gesetz ist seit rund 30 Jahren in Kraft, stellte Charlotte Germann fest. Dieses sei nun überarbeitet worden, so die Co-Präsidentin der GLP Uri. «Es macht Sinn, das Obligatorium beizubehalten.» Einstimmig die Ja-Parole gefasst wurde zum Kredit von 1,72 Millionen Franken für das Hochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts. Ebenfalls einstimmig gutgeheissen wurde der Kredit 1,91 Millionen Franken für die Nebenbauten auf dem Areal des Kantonsspitals Uri. Der Rettungsdienst brauche für rasche Einsätze die nötigen Infrastrukturen, war der Tenor an der Versammlung. Klar betont wurde aber, dass es keine Salamitaktik geben dürfe. «Welche Kosten kommen beim Spital sonst noch?», kam eine Frage aus der Runde.

Deutliches Ja zur Massentierhaltungs-Initiative

Zu allen Abstimmungsvorlagen, über die am 25. September auf eidgenössischer Ebene abgestimmt wird, beschlossen die Urner Grünliberalen klar die Ja-Parole. So wurden die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer deutlich befürwortet. Zacharias Ziegler, GLP-Geschäftsleitung, sprach von einer «sehr komplexen Angelegenheit». Er sehe keine bessere Option, die Unterfinanzierung der AHV zu regeln. Der Teilabschaffung der Verrechnungssteuer stimmte die GLP Uri ebenfalls deutlich zu. Für Zacharias Ziegler steht die Stärkung des Schweizer Finanzplatzes im Zentrum.

Deutlich befürwortet wurde die von Sekretär Fabian Zgraggen vorgestellte Massentierhaltungs-Initiative. Auch die Junge GLP hatte eine Ja-Empfehlung heraus gegeben, wie deren Präsident Noel Baumann betonte. «Die GLP Schweiz hatte sich für einen Gegenvorschlag eingesetzt, der aber bei der starken Landwirtschaftslobby keine Chance hatte», sagte Charlotte Germann. Auch wenn die Initiative nicht eine Idealvorlage sei, gehe die Veränderung in die richtige Richtung. Zudem sei es eine Chance für die Kleinbauern, denn die Initiative betreffe nur rund 5 Prozent der Betriebe und vor allem die Grossen.

GLP Uri will bei kommenden Landratswahlen antreten

Charlotte Germann wagte am Parteitag auch einen Blick in die Zukunft. Bei den Wahlen 2024 ist man bestrebt, Kandidatinnen und Kandidaten für den Landrat zu finden. «Von den Mitgliedern erhoffen wir uns generell mehr Feedback», so Charlotte Germann. Die Partei hat auch einen Stammtisch ins Leben gerufen. Bei Vernehmlassungen beteiligt sich die GLP Uri aktiv. Feststellen musste die Partei aber, dass man nicht überall mit offenen Armen empfangen werde. So gebe es zu wenig Infos von den Gemeinden. Freie Sitze im Gemeinderat seien oftmals rasch wieder neu besetzt. Die GLP habe gar keine Möglichkeit, Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen. In Zukunft wolle man gezielt auf die Gemeinden zugehen und anfragen, ob es freie Sitze in Räten oder in Kommissionen gebe.