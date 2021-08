Künstlerin malt Felsengesichter aus Urschweizer Bergen

Abstrakte Malerei Künstlerin schafft aus Urschweizer Bergen fantasievolle Kunstwerke: In den Felsen entdeckt sie Gesichter Wenn Vreni Zumbühl alias De Boga wandern geht, sieht sie immer wieder Gesichter in den Bergwänden. Diese fotografiert sie und malt daraus Bilder, die fernab der Realität sind. Kristina Gysi 30.08.2021, 05.00 Uhr

Es gibt Menschen, die gehen in die Berge, um die Aussicht ins Tal zu geniessen. Dann gibt es solche, die geniessen den Ausblick auf andere Berge. Bestimmt gibt es auch jene, die die Berge aus dem Tal bestaunen. Und dann gibt es Vreni Zumbühl.

Die Kunstschaffende Vreni Zumbühl alias De Boga entdeckt Felsengesichter und schafft aus ihnen fantasievolle Kunstwerke. Bild: PD

Wo andere schroffe, kahle Felshänge, grelle Schneeflecken und poröse Gesteinsbrocken sehen, sieht Zumbühl alias De Boga Gesichter. Freundlich können sie sein, nachdenklich, manche gar mürrisch. «Ich suche nicht nach den Felsengesichtern, ich sehe sie einfach», so De Boga. Und was sie sieht, möchte sie weitergeben. Also fotografiert sie die Felsen mit ihren Gesichtern und malt daraus Bilder. Es entstehen bunte, fantasievolle Kunstwerke, keine realistische Malerei. «Und das ist gut so», sagt sie. Sie sei nicht der Typ dafür, realitätsnahe Gemälde zu schaffen, vielmehr wolle sie den Betrachtern eine neue Sicht auf die Bergwelt vermitteln.

Der Aufseher am Axen

Auch in der Urschweiz stösst die Kunstschaffende auf Antlitze im Berg. So entdeckt sie bei der Musflue in Obwalden ein freundlich lächelndes Manndli, dessen Zipfelkappe durch den Gipfel des Berges geformt ist. Bei der Musenalp in Nidwalden liegt ein Geniesser auf dem Rücken und blickt in den Himmel über sich, den Kopf in das Grün der Bäume gebettet. Doch ganz speziell ist laut De Boga der Blick auf den Pilatus von Hergiswil her. «Da teilen sich gleich zwei Gesichter die gleiche Nase», sagt sie. Eines liegt rechts herum, das andere links herum und beide strecken sie ihren gemeinsamen Riecher in den Himmel. «Das gibt es in der Schweiz nur einmal zu sehen», so De Boga. «Und wenn nicht, dann muss mir das jemand zeigen.»

«Farbenfrohe Zukunft» am Pilatus aus Sicht von Hergiswil. Das Gesicht teilt seine Nase mit einem anderen (siehe unten). Bild: PD

«Die Zukunft vor» am Pilatus aus Sicht von Hergiswil. Das zweite Gesicht am Pilatus mit derselben Nase. Bild: PD

Nicht minder speziell sei das Gesicht beim Axen. «Dieses habe ich schon vor vielen Jahren entdeckt und gemalt», so die Kunstschaffende. Sie nannte den Mann im Felsen damals «den Aufseher», was doch ein Zufall sei. Schliesslich brauche gerade der Axen, von dessen Flanken sich immer wieder Brocken lösten, unbedingt jemanden, der Aufsicht leiste.

«Der Aufseher» beim Axen. Bild: PD

Bilder werden Anfang September veröffentlicht

Ihre Faszination für die Bergwelt rührt auch aus De Bogas Vergangenheit. Über 20 Jahre lang lebte sie in Emmetten, umgeben von den grauen Fels-Kolossen. Schon früh merkte sie, dass sich die Berge je nach Blickwinkel, Sonnenlicht, Nässe oder Jahreszeit verändern und dass sie, obschon sie seit Jahren am selben Ort stehen, doch Tag für Tag verändert sind. Allzu viele Menschen würden in die Berge gehen, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen oder diesen abzubauen. Mit ihren Bildern möchte De Boga zeigen, was die Berge wirklich alles zu bieten haben – wenn man sich nur die Zeit nimmt, genau genug hinzusehen.

Für ihre 30 gemalten Felsenbilder hatte De Boga Grosses vor. An verschiedenen Standorten in der Schweiz wollte sie Freiluft-Ausstellungen veranstalten, indem sie ihre 2 auf 1,40 Meter grossen Kunstwerke an Absperrgitter montiert hätte. Doch wie so oft kam auch hier Corona in die Quere. Schade sei das schon, doch man könne es auch anders sehen:

«Wegen dieses Wetters wäre ich bei meinen Ausstellungen buchstäblich im Regen gestanden.»

Trotzdem möchte die 57-Jährige ihre Bilder der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Etwas weniger festlich wird es nun wohl, was die Werke jedoch kaum unspektakulärer macht. Am 1. September werden sie auf De Bogas Website aufgeschaltet und können so von Interessierten aufgerufen werden.