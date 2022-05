Automobilklub Urner verstärkt neu den Vorstand der ACS-Sektion Schwyz/Uri Die Generalversammlung der ACS-Sektion Schwyz/Uri hat Peter Arnold aus Erstfeld in den Vorstand gewählt. Im Weiteren war die GV geprägt von vielen Ehrungen. 05.05.2022, 05.00 Uhr

Der Präsident des Automobilklubs Schwyz, Sektion Schwyz/Uri, Beat Studer aus Arth, konnte nach der Zwangspause im vergangenen Jahr 112 Mitglieder zum Jahresrück- und -ausblick im Hotel Waldstätterhof in Brunnen begrüssen. Er zeigte sich über den grossen Aufmarsch vom vergangenen Freitag erfreut. Weniger Freude bereitet ihm die sinkende Mitgliederzahl. Waren es Ende 2020 noch 1495 Mitglieder, sind es aktuell 1382. Der Vorsitzende rief die Anwesenden auf, junge Leute zu motivieren, dem Verein beizutreten.

In seinem Jahresbericht streifte Studer kurz die aktuelle Lage mit Corona und dem Ukraine-Krieg. Auf politischer Ebene machte dem ACS vor allem die eidgenössische Volksabstimmung über die Totalrevision des CO2-Gesetzes zu schaffen. «Weiteres Ungemach droht uns Autofahrern», so Studer und meinte damit auch einen Vorstoss, der ein vereinfachtes Verfahren zur Einführung von Tempo-30-Zonen und ein neues Symbol für Carpooling vorsieht. Studer dazu: «Neuerdings wird Lärm höher gewichtet als Unfallverhütung. Seien wir also auf der Hut, damit wir künftig nicht dauernd noch mehr eingeschränkt und schikaniert werden.»

Rechnungsprüfer müssen noch ersetzt werden

«Seit längerer Zeit haben wir ein Vorstandsmitglied aus dem Kanton Uri gesucht», so der Präsident. Er zeigte sich sehr erfreut, dass mit Peter Arnold aus Erstfeld ein solches gefunden werden konnte. Mit grossem Applaus wurde der 32-jährige Vorarbeiter mit Fachrichtung Tiefbau für zwei Jahre in den Vorstand gewählt.

Die zur Wiederwahl stehenden Beat Studer aus Arth, Andreas Zink und Margherita Maggi aus Küssnacht sowie Arno Dahlmeyer aus Walchwil wurden in ihren Ämtern bestätigt. Demissioniert haben die beiden Rechnungsprüfer Mario Schnurrenberger aus Küssnacht und Hansheini Fischli aus Merlischachen. Bisher konnte kein geeigneter Ersatz gefunden werden. «Wir sind dran», so Studer. Die Rechnung wies ein Plus von gut 9000 Franken auf.

Das neugewählte Vorstandsmitglied Peter Arnold aus Erstfeld (links) mit dem wiedergewählten Präsidenten Beat Studer. Bild: PD

140 Jubilare

Jedes Jahr werden ausserdem die Mitglieder, die 25, 40 oder 50 Jahre dem ACS die Treue gehalten haben, geehrt. Da die Ehrung im letzten Jahr ausfiel, standen 140 Mitglieder auf der Liste. 34 davon waren an der GV anwesend und durften ein schönes Präsent in Empfang nehmen.

Wurden für ihre Treue geehrt (von links): Remo Honegger, Contone (40 Jahre); Emilio Baldini, Flüelen (50); Susanne Müller, Andermatt (50); Jean-Daniel Waridell, Attinghausen (50) und Karl Imholz, Altdorf (50). Bild: PD

Für das laufende Jahr sind überdies folgende Anlässe geplant: Am 9. Juni der Ladies-Day mit «Golf und Chill», am 4. September der Wurstgrill in der Bielen-Säge, am 17. September der 1. ACS Kart-Cup und am 26. November der Weihnachtsapéro. Nach einer knappen Stunde konnte Beat Studer die Versammlung schliessen und zum gemütlichen Teil überleiten. (pd/lur)