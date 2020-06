Video Ältester Urner Kreisel in Altdorf wird für 1 Million Franken saniert 1994 hat der Kanton Uri seinen allerersten Kreisel erhalten. Das Bauwerk beim Kollegium in Altdorf ist in die Jahre gekommen, davon zeugen tiefe Spurrinnen auf der Fahrbahn und Risse im Belag. Der Kreisel wird daher für rund 1 Million Franken saniert. 10.06.2020, 10.27 Uhr

(sda) Die Instandsetzungsarbeiten beginnen am 5. Juli und sollen rund sechs Wochen dauern, wie die Urner Baudirektion am Mittwoch mitteilte. Der Belag werde komplett ersetzt, zudem würden diverse weitere Reparaturen durchgeführt.

Die wichtigsten Fakten zur Sanierung im Video:

Wegen der Verkehrssituation ist eine Instandsetzung am Tag nicht möglich. Gearbeitet wird darum zwischen 19 Uhr und 6 Uhr, jeweils von Sonntagabend bis Freitagmorgen. Der Kreisel wird in dieser Zeit durchgehend einspurig befahrbar sein.

Möglich sind Kreisel-Lösungen in der Schweiz seit 1989: Damals wurde das runde Gebotssignal mit drei kreisförmig linksdrehenden weissen Pfeilen übernommen.

Wer hat ihn erfunden?

«Erfunden» wurde der Kreisel zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den französischen Architekten Eugène Hénard. Der erste Kreisel wurde 1907 an der Place de l'Etoile in Paris eröffnet. Dabei galt aber immer noch der Rechtsvortritt: Die Fahrzeuge im Kreisel mussten den von rechts kommenden Fahrzeugen die Vorfahrt lassen. Dieses Prinzip führte denn auch dazu, dass die Kreisel in Frankreich wieder verschwanden.

Einen Boom erlebte der Kreisel hingegen in England, wo 1966 der Kreisvortritt eingeführt wurde. Dieses Prinzip wurde von den übrigen europäischen Ländern schliesslich übernommen.