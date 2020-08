Ärger wegen Bienenseuchen im Kanton Uri Uri stellt mit Margrit Scheiber die erste Bieneninspektorin der Urkantone. Dieses Jahr grassieren die Bienenseuchen im Gotthard-Kanton besonders heftig. Unterwegs im Sperrgebiet. Christian Tschümperlin 04.08.2020, 05.00 Uhr

«Die Bienen sind sehr ruhig», sagt Margrit Scheiber. Sie macht dies am Summen und an der Art des Fluges aus. Sachte zieht sie eine Wabe aus dem Magazin. Darin wimmelt es von emsigen Arbeiterinnen. Einige heben ab und tanzen friedlich um Margrit Scheiber herum. Sie ist die erste Bieneninspektorin der Urkantone. Es geht ein laues Lüftchen, der Himmel ist wolkenverhangen. «Das ist eigentlich nicht das ideale Wetter für Bienen», sagt die Urnerin. Margrit Scheiber befindet sich im Sperrgebiet.

Chef-Inspektor Bruno Reihl und die neue Urner Bienen-Inspektorin Margrit Scheiber sind im Sperrgebiet zwischen Altdorf und Schattdorf auf Kontrollgang. Sachte zieht Scheiber die Waben aus dem Magazin. Auf den Waben geht's emsig zu und er.

Seit 2019 löst Margrit Scheiber ihren Vorgänger, das Urgestein Vik Gisler, ab. Die gebürtige Bauerntochter imkert seit zehn Jahren. Als 2017 die Anfrage kam, das Amt als Bieneninspektorin zu übernehmen und die dazugehörige Ausbildung zu machen, musste sie sich das länger überlegen. Aber dann entschied sie sich, die Herausforderung anzunehmen.Heute sagt sie: «Der Mensch zeigt sein wahres Gesicht erst in der Krise.» Das sei spannend zu erleben. Die Arbeit und das Leben lehre in schwierigen Situationen am meisten. «Das erlebe ich täglich, wenn ich als Bieneninspektorin unterwegs bin. Aus solchen oft schwierigen Situationen entstehen jedoch sehr wertvolle Begegnungen und Gespräche.»

Die Arbeit als Bieneninspektorin ist nicht immer ein Honigschlecken: Ein benachbarter Altdorfer Imker hatte Alarm geschlagen. Seinem Bienenvolk ging es nicht gut. Er musste nicht lange überlegen und rief Margrit Scheiber auf den Plan. Nach der visuellen Kontrolle durch die Bieneninspektorin hat die Laboranalyse den Verdacht bestätigt: Gefunden wurde die sogenannte Faulbrut. «Die Faulbrut ist die schlimmste von vier meldepflichtigen Bienenkrankheiten», weiss die vor einem Jahr frisch gekürte Bieneninspektorin. Wie der Name schon sagt, befällt die Faulbrut die Bienenbrut, also die Maden. Die befallenen Völker müssen vernichtet werden und das gesamte Material der Kehrrichtverbrennungsanlage als Sondermüll zugeführt werden. Der Kantonstierarzt hat das Gebiet zwischen Schattdorf und Altdorf zum Sperrgebiet erklärt. Es umfasst einen Radius von zwei Kilometern.

Die Tücken der Faulbrut

«Faulbrut-Bakterien sind sehr virulent», sagt Scheiber. Sie könnten sich versporen und mehrere Jahre im Holz und im Wachs überleben. «Sobald die Sporen wieder mit Bienenbrut in Berührung kommen, können sie wieder aktiv werden. Genau deshalb ist es wichtig, dass alles Imkermaterial korrekt entsorgt wird und die Bienenkästen mit den zugelassenen Mitteln gereinigt werden.»

Uri besonders stark von Bienenseuchen betroffen 2020 ist in Uri ein Jahr mit vielen Bienenseuchen. «Es ist vergleichbar mit dem grossen Seuchenjahr 2018», erklärt Scheiber. Sie zeigt eine Karte mit den aktuellen Sperrgebieten im Kanton Uri. Neben der Faulbrut kann es sich dabei auch um die Sauerbrut handeln, die vielen Imkern zu schaffen macht. In der Schweiz werden jedes Jahr zirka 500 Sauerbrut- und 50 Faulbrut-Fälle gemeldet, der Kanton Uri ist dieses Jahr mit 13 Seuchen-Fällen ganz vorne mit dabei. In sechs Fällen wurde die Faulbrut gefunden, in sieben die Sauerbrut. Dann gibt es noch die Tracheen-Milbe und die Varroa-Milbe. Die Tracheen-Milbe gilt als ausgerottet, die vor zirka 40 Jahren eingeschleppte Varroa-Milbe ist inzwischen heimisch und daher nicht mehr meldepflichtig. Sie muss aber von den Imkern bekämpft werden, um ein Absterben der Bienenvölker zu verhindern.

So etwas wie Impfungen oder Herdenimmunität gibt es bei Insekten nicht. «Das ist nur ein Thema bei Säugetieren.» Für die vom Sperrgebiet betroffenen Imker bedeutet dies, dass sie in ihrer Arbeit eingeschränkt sind. «Sie dürfen etwa ihre Bienen nicht mehr zur Alp bringen», sagt Scheiber. Die Alpen sind ein beliebter Zielort für Imker im Sommer. «Das liegt an den würzigen Alpenblumen, die dem Honig einen ganz besonderen Geschmack verleihen.»

Uri: 110 Imker mit 1300 Bienenvölkern

Im Kanton Uri betreuen rund 110 Imker 170 Bienenstände mit insgesamt rund 1300 Bienenvölkern. In den Sommermonaten kommen rund 40 Wanderimker von ausserhalb Uri dazu. Sie bringen rund 40 Stände vor allem ins obere Reusstal. In diesen sind rund 1000 Bienenvölker beheimatet.

Pro Jahr werden in der Schweiz durchschnittlich 4000 Tonnen Honig produziert. Bienen können aber noch mehr als das. Über ein Drittel der Nahrungsmittel sind abhängig von ihrer Bestäubung. Der Bund hat die Bienen deshalb 2014 als drittwichtigstes Nutztier eingestuft, nach dem Rind und dem Schwein. Mit ihrer Bestäubungsleistung erarbeitet das fleissige Insekt für die Schweizer einen Wert von 350 Millionen Franken pro Jahr, wie das Zentrum für Bienenforschung in Bern-Liebefeld ausgerechnet hat. Dem Physiker Albert Einstein wird sogar der Ausspruch zugeschrieben: «Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen aus.» Von der Schlagzeile des Bienensterbens hält Margrit Scheiber allerdings nicht viel: «Es sind einzelne Völker, die man vernichten muss. Die Bienenvölker im Kanton Uri sind nicht bedroht, wir haben eine sehr hohe Bienendichte.»

Einer, der ähnlich fühlt, ist Chef-Bieneninspektor Bruno Reihl. Er ist zuständig für alle anderen sieben Inspektoren in den Urkantonen und untersteht direkt dem Kantonstierarzt. Die Bieneninspektoren befassen sich mit Bienengesundheit in den Urkantonen. Reihl kennt sich schon seit über 50 Jahren mit den Bienen aus und kann ein Stück weit in ihnen lesen. «Sie kommunizieren miteinander in der Tanzsprache», weiss er. Sobald eine Biene zum Beispiel eine Obstbaumblüte gefunden habe, fliege sie zum Bienenstock. «Vor den anderen Arbeiterinnen tanzt sie einen Schwänzeltanz, das ist eine Acht, in deren Mitte relativ zur Sonne den Arbeiterinnen angezeigt wird, wo sich die Obstblüten befinden.» Die anderen Bienen tanzen die Botschaft nach, die Information verbreitet sich innert Sekunden. «So kann es vorkommen, dass man bald Hunderte Bienen vor Ort antrifft.»

Bienen leben im Kollektiv. «Im Unterschied zu solitär lebenden Insekten wie die meisten Wildbienen zählen die Honigbienen und Ameisen zu den sozialen Insekten. Relativ zur Hirnmasse sind sie enorm intelligent», betont Reihl. Vielleicht könne man sich so auch erklären, dass sie rund 80 Millionen Jahre überlebt haben. Damit gibt es die Biene schon länger als den Menschen.

Jeder kann etwas für die Bienen tun

Durch den Menschen verändert sich der Planet heute rasend schnell. Trotz allem kann aber auch er mithelfen, das Leben der Bienen leichter zu machen. «Durch den Föhn und das Wetter haben es die Bienen nicht immer einfach im Kanton Uri», sagt Reihl. Interessant sei, dass Stadtimker höhere Honigerträge vorweisen könnten als Landimker. «Dafür kann jeder etwas beitragen und bei sich zu Hause einen Naturgarten mit blühenden Blumen und Sträuchern anlegen.»

Unterdessen hat Bieneninspektorin Margrit Scheiber die Bienenvölker auf dem Bienenstand mit viel Blick fürs Detail untersucht. Das Brutbild ist kompakt, die Zelldeckel sind nicht eingesunken und die Maden sind nicht verfärbt. Der zuständige Imker kann aufatmen: «Er hat Glück. Seine Bienen sind gesund. Wir haben keinen Befund», sagt Scheiber.

Nun hat die neue Urner Bieneninspektorin noch 30 Tage Zeit, die restlichen 28 Stände im Sperrkreis zu überprüfen. «Alleine kann man das nicht schaffen. Ohne die tatkräftige Unterstützung meiner Inspektoren-Kollegen hätte ich die immense Arbeit nicht geschafft», sagt sie. Nur zusammen könne man grosse Aufgaben lösen. Fast wie die Bienen.