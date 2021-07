Agglomerationsprogramm So soll das «Uri der Zukunft» aussehen Die Regierung hat beim Bund das neue Agglomerationsprogramm eingereicht. Ein Augenmerk gilt dabei dem Langsamverkehr und den Fussgängern. Florian Arnold 09.07.2021, 05.00 Uhr

Mit dem Agglomerationsprogramm werden Siedlung und Verkehr im Unteren Reusstal gemeinsam geplant. Bild: PD / ARE / ETH Zürich, Professur für Raumentwicklung, T. Furrer, 2017)

«In Uri halten stündlich internationale Züge. Der öffentliche Verkehr ist optimiert und auf den Kantonsbahnhof ausgerichtet. Die Siedlungsgebiete sind vom Durchgangsverkehr entlastet, bieten attraktive Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten mit einer hohen Lebensqualität und die Velowege sind so ausgebaut, dass man überall hinkommt.»

In etwa so stellt sich der Urner Justizdirektor Daniel Furrer das Untere Reusstal 2040 vor. Das Gebiet gilt für den Bund seit 2012 als «Agglomeration», denn in den acht betroffenen Gemeinden wohnen 83 Prozent der Urner Bevölkerung. «Ob der Begriff nun für den Kanton Uri so passend ist, sei dahin gestellt», gibt Daniel Furrer zu. «Aber er hilft uns.» Denn der Bund fördert seit bald 20 Jahren die Agglomerationen mit einem Entwicklungs-Topf. Furrer sagt:

«Wir können bei Projekten auf eine Mitfinanzierung zählen und so unsere Ziele für Uri erreichen.»

Justizdirektor Daniel Furrer. Bild: Markus Zwyssig

Der Bund geht mit dem Fördertopf die Verkehrsprobleme in den Agglomerationen an. Zudem ist ihm die Koordination von Verkehrsinfrastrukturen, der Siedlungsentwicklung und der Landschaft wichtig. Alle vier Jahre überarbeiten die entsprechenden Agglomerationen ihre bisherigen Programme und kreieren neue Massnahmen entsprechend der neuen Herausforderungen. Dies hat nun auch die Urner Regierung getan und das «Agglomerationsprogramm der 4. Generation» verabschiedet, das sich um die Jahre 2024 bis 2028 dreht. Jetzt reicht sie es dem Bund zur Prüfung ein.

Viele Projekte in Schattdorf

Als grosse Massnahmen hat der Kanton folgendes in Zusammenarbeit mit den Gemeinden definiert:

Eine neue SBB-Unterführung für den Fuss- und Veloverkehr an der Seedorferstrasse; die Aufwertung der Militärstrasse in Schattdorf; die rückwärtige Erschliessung und Aufwertung des Fuss- und Veloverkehrs im Gebiet Ried, Schattdorf; die Erschliessung des Entwicklungsschwerpunktes inklusive Aufwertung des Knoten Rossgiessen, Schattdorf; die zweite Erschliessungsetappe der Werkmatt, Altdorf; Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Schattdorf; die Verbesserung von Querungsstellen für den Fussverkehr; die Verbesserung der Sicherheit und der Fuss- und Veloverkehrssituation im Gebiet Acherli, Schattdorf; die Umgestaltung des Strassenraums der Unterführung Schlossbergstrasse, Erstfeld.

Somit spielt also die Sicherheit auf der Strasse eine wichtige Rolle. Zudem ist der Regierung ein Schritt in Richtung Klimaneutralität wichtig. Schwachstellen für Fussgänger sollen behoben werden. Und durch den Ausbau von Velowegen soll das Zweiradfahren gefördert werden. «Das untere Reusstal ist prädestiniert fürs Velofahren», ist Daniel Furrer überzeugt.

«Durch die verbesserte Infrastruktur wird der Veloverkehr an Bedeutung gewinnen.»

Gemeinden ziehen am selben Strick

Gerade etwa bei Velowegen ist es unumgänglich, dass der Kanton und die Gemeinden am gleichen Strick ziehen. Die Gemeinderäte von Altdorf, Attinghausen, Bürglen, Erstfeld, Flüelen, Schattdorf, Seedorf und Silenen haben deshalb dem Agglomerationsprogramm bereits zugestimmt. Die acht beteiligten Gemeinden und der Kanton werden es zukünftig in ihren Planungen umsetzen – selbstverständlich unter Berücksichtigung der demokratischen Prozesse: Über hohe Kredite wird also weiterhin das Volk bestimmen können. Für die Planung gibt aber das Agglomerationsprogramm den Rahmen vor.

Das erste Agglomerationsprogramm wurde in Uri 2016 erstellt. Es befindet sich bereits in der Umsetzung. Dazu zählt etwa auch der Kantonsbahnhof Altdorf. «Der Kantonsbahnhof ist ein Kernelement», erklärt Daniel Furrer. «Der ganze öffentliche Verkehr wird darauf abgestimmt. Dieser zentrale Punkt ist sehr wichtig, damit der Kanton Uri Zugriff zu den Möglichkeiten des Neat-Tunnels hat.» Klar sei, dass der Kanton Uri die entsprechenden Frequenzen hinbekommen muss, damit die SBB die Zughalte gewährt. Deshalb müssen die Verkehrsflüsse optimiert und abgestimmt sein. Dazu hilft uns das Agglomerationsprogramm.»

Furrer hofft auf baldigen Bau der WOV

Ein weiteres Kernelement ist zudem die West-Ost-Verbindung (WOV). Gerade wegen der grossen Entlastungswirkung für die Siedlungsgebiete habe der Bund das Projekt stark gefördert, erklärt Daniel Furrer. Über das Agglomerationsprogramm konnten 9 Millionen an die WOV gesichert werden. Bekanntlich ist das Projekt nun blockiert durch eine letzte Einsprache vor Bundesgericht sowie die Volksinitiative «Lex Kreisel Schächen», welche die Regierung zur Ablehnung empfiehlt, wie diese Woche auskam. «Ich bin überzeugt, dass wir die Strasse bald umsetzen können», gibt sich Furrer zuversichtlich.

Das neue Programm beinhaltet insgesamt 36 Massnahmen. Jene, die zwischen 2024 und 2028 umgesetzt werden sollen, belaufen sich auf 33,2 Millionen Franken, wobei der grössere Teil von 19,7 Millionen Franken durch die Gemeinden investiert werden (60 Prozent). Darüber hinaus sind bereits Massnahmen im Programm enthalten, die möglicherweise bis 2032 umgesetzt werden könnten. Diese würden 34,6 Millionen kosten. «Das sind aber Massnahmen, die in späteren Agglomerationsprogrammen überarbeitet und konkretisiert würden», erklärt Daniel Furrer.

«Es geht darum, die Richtung anzuzeigen.»

Wie stark der Bund dem Kanton und den Gemeinden unter die Arme greift, wird sich zeigen. Dieser wird nun über die Qualität des Agglomerationsprogramms und dessen Gesamtwirkung entscheiden und die Höhe der möglichen Bundesbeiträge an die unterstützungswürdigen Massnahmen festlegen. Der Entscheid des Bundes wird Anfang 2023 erwartet.