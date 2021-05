Agrarinitiativen Fischer dafür, Golfer und Gärtner dagegen ‒ Pestizidverbot bleibt in Uri umstritten Die beiden Agrar-Initiativen polarisieren. Umfragen zeigen: Die Landbevölkerung ist gegen ein Pestizidverbot, während Städter zum Ja tendieren. Doch auch im ländlichen Uri gibt es Gegner und Befürworter. So tangieren die Vorlagen nicht nur die Landwirtschaft. Anian Heierli 25.05.2021, 17.54 Uhr

Synthetische Pestizide können Krankheiten wie Krebs oder Parkinson auslösen. Entsprechend bedenklich sind Rückstände im Trinkwasser. Nun soll der Einsatz solcher Stoffe schweizweit stark eingeschränkt und in absehbarer Zeit sogar ganz verboten werden. Dieses Ziel haben die beiden Agrar-Initiativen, die am 13. Juni zur Abstimmung kommen. So will die Trinkwasser-Initiative Landwirten, die Pestizide einsetzen, Direktzahlungen streichen. Die zweite Vorlage – das Pestizidverbot – geht sogar noch weiter: Eine Annahme würde bedeuten, dass der Einsatz synthetischer Pestizide untersagt wird. Die Initiativen haben eine Übergangsfrist von acht beziehungsweise zehn Jahren.

Die bevorstehende Abstimmung polarisiert, wie die aktuelle SRG-Trendumfrage des Instituts gfs.bern zeigt. Auf dem Land scheint die Bevölkerung eher dagegen zu sein, während in städtischen Regionen die Befürworter in der Überzahl sind. Dennoch gibt es Befürworter auch auf dem Land. Unter Peter Vorwerk, Präsident des Urner Fischereivereins, hat sich in Uri ein Komitee zur Unterstützung der Agrar-Initiativen gebildet. «Auf nationaler Ebene befürwortet der Schweizer Fischerei-Verband die beiden Vorlagen», sagt Vorwerk. «Als Kantonalpräsident übernehme ich in Uri deshalb den Lead.» Aus Sicht der Fischer handle es sich um ein zentrales Anliegen. Deshalb äussere man sich ausnahmsweise zu einem politischen Thema. Beschlossen wurde dies im Vorfeld vom Vorstand des Vereins.

Peter Vorwerk, Präsident des Urner Fischereivereins, setzt sich aktiv für die beiden Agrar-Initiativen ein. Er sorgt sich um die Zukunft des Wassers. Bild: Anian Heierli (Atldorf, 21. Mai 2021)

Präsident Vorwerk erklärt: «Die Rückstände von Pestiziden oder Antibiotika im Wasser sind in der Schweiz nicht so hoch, dass es plötzlich zu grossen Fischsterben kommt. Auswirkungen sind dafür schleichend. Es kommt zu Degenerationen und starken Einschränkungen der Fortpflanzungsfähigkeit der Fische.» Als Fischer will er sich für das Wohl und den Erhalt der Gewässer einsetzen. Für ihn ist somit klar:

«Gerade im Kanton Uri ist jede Gemeinde stolz auf ihr Wasser. Dem gilt es Sorge zu tragen.»

Dass Pestizidrückstände in Uri aber kaum vorhanden sind, ist Vorwerk durchaus bewusst. Betroffen seien vermehrt Gebiete im Mittelland, in denen intensive Landwirtschaft betrieben werde. Dazu sagt er: «Pestizide sind ein Problem, das man schweizweit und nicht lokal lösen muss.» Er ist überzeugt: «Die mehrjährige Übergangsfrist bietet Zeit, langfristig eine nachhaltige Landwirtschaft zu etablieren.»

Wie die Abstimmung ausgehen wird, sei schwer einzuschätzen. «Selbst bei einem Nein ist das für unser Anliegen ein wichtiger Meilenstein», sagt er. «Denn vor den beiden Agrar-Initiativen wurde kaum über das Pestizidproblem debattiert.»

Gegner auch ausserhalb der Landwirtschaft

Was bei der ganzen Diskussion dagegen gerne vergessen geht: Das Pestizidverbot tangiert nicht nur die Landwirtschaft. Auch in privaten Gärten und auf öffentlichen Grünanlagen werden synthetisch Pestizide eingesetzt. Perfekte Rasen in Fussballstadien und auf Golfplätzen würden bei einem Ja wohl verschwinden. «Im vergangenen Jahr musste ich mehrmals gegen Pilzbefall spritzen», sagt Erich Schnüriger, Greenkeeper der Golfanlage Seedorf bei der Company Lodge. Zum Einsatz kommen bei ihm sogenannte Fungizide. «Aber nur im Notfall», wie er betont. Also wenn biologische Massnahmen keine Wirkung zeigen würden. So versucht er zuerst immer mit Stärkungsmitteln für den Rasen einer Krankheit Meister zu werden. Schnüriger vergleicht diese biologischen Mittel mit Vitaminen.

Erich Schnüriger, Greenkeeper der Company Lodge in Seedorf, ist gegen die Agrar-Initiativen. Diese kann er im Grundsatz nachvollziehen, doch sie sind ihm zu extrem. Bild: Anian Heierli (Seedorf, 18. Mai 2021)

Hätte eine Annahme der Initiative für ihn einen Einfluss? «Wir müssten auf resistentere Gräser ausweichen», sagt er. «Eine Qualität des Rasens, wie wir sie heute haben, würde man damit nicht mehr hinbekommen.» Für ihn ist klar: «Ganz ohne chemische Fungizide geht es nicht.» Obwohl er penibel auf einen sparsamen Umgang setzt. «Präventiv spritze ich nie.» Das Gegenteil sei der Fall. Er sagt:

«Ich setzte Fungizide nur ein, wenn Krankheiten vorhanden sind und es wirklich nicht mehr anders geht.»

Vor Ort zeigt Schnüriger Stellen im Rasen, welche unter der Krankheit Rotspitzigkeit leiden. Bei ausreichender Feuchtigkeit kann sich diese rasch ausbreiten. Deshalb stärkt er das Gras zurzeit mit Nährstoffen. Vom Grundsatz her findet er die beiden Agrar-Initiativen gut. Pestizide gelte es sparsam einzusetzen. Doch ein absolutes Verbot ist für ihn «zu extrem».

Verbot wäre für Gärtnereien «einschneidend»

Das Pestzidverbot betrifft auch das Gartengewerbe. Ähnlich wie Schnüriger sieht es deshalb Daniel Sutter, Inhaber der Gärtnerei Bürgin in Schattdorf. «Unser Giftschrank ist fast leer», sagt er. «Wenn möglich, versuchen wir Schädlinge mit Nützlingen zu bekämpfen.» Doch das funktioniere leider nicht immer. So verbreiten sich einige Nützlinge nicht bei kühlen oder hohen Temperaturen, die Schädlinge dagegen schon. Für Sutter steht deshalb fest: «Ein totales Verbot wäre für uns einschneidend.» Auch weil es dann schwierig sei, mit Produkten aus dem Ausland zu konkurrenzieren. Zudem wollten die Kunden keinen Schädlingsbefall an Zierpflanzen. Sutter betont abschliessend: «Zu häufig wird von einer intakten, naturbelassenen Umwelt geträumt, aber alles ohne Einschränkungen im komfortablen Lebensstandard, den wir haben.»