Kulturpreis Akkordeonist Fränggi Gehrig erhält Urner Werkjahr Die Kunst- und Kulturstiftung Uri zeichnet den Andermatter Musiker Fränggi Gehrig mit dem Urner Werkjahr aus. Zwei Förderungspreise gehen an Mario Gisler (GislerGähwiler) und Christian Indergand (Indergand & Ehrengruber). Musiker Mario Schelbert erhält einen Projektbeitrag. Florian Arnold 01.12.2020, 09.54 Uhr

18 Personen haben sich in diesem Jahr um einen Preis der Kunst- und Kulturstiftung Uri beworben. «Gleich zehn Personen haben in diesem Jahr erstmals eine Bewerbung eingereicht, was uns ausserordentlich freut», wird Elisabeth Fähndrich, Präsidentin des Kuratoriums der Kunst- und Kulturstiftung Uri, in einer Mitteilung zitiert. Das Kuratorium tagte am Sonntag, 29. November, und vergab ein Werkjahr, zwei Förderpreise sowie einen Projektbeitrag. «Die unjurierte Bewerbungsausstellung zeigt einmal mehr einen breiten Querschnitt durch das aktuelle Urner Kunst- und Kulturschaffen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Virtuoser Musiker und Komponist

Das Urner Werkjahr ist mit 20'000 Franken die höchstdotierte Auszeichnung, welche die Kunst- und Kulturstiftung Uri verleihen kann. In diesem Jahr geht dieser Preis an den Musiker Fränggi Gehrig. Der 34-jährige Akkordeonist zählt zu den bekanntesten Musikern der «Neuen Volksmusik» in der Schweiz und steht mit zahlreichen Ensembles wie «Gläuffig», der «Hanneli-Musig» sowie gemeinsam mit seiner Schwester Maria als Duo auf der Bühne. «Neben seinem virtuosen Akkordeonspiel hat sich Fränggi Gehrig in den vergangenen Jahren auch zunehmend als Komponist einen Namen gemacht», schreibt die Stiftung. «Mit der Verleihung des Urner Werkjahrs ermöglicht das Kuratorium dem Urner Musiker, diesen Weg konsequent weiterzugehen.»

Der Andermatter Fränggi Gehrig. Bild: Florian Arnold

Mario Schelbert geht neue Wege

Der Urner Sänger und Musiker Mario Moe Schelbert. PD

Einen Projektbeitrag von 6'000 Franken erhält Mario Schelbert für die Realisierung des Albums «Hour of Extravaganza». «Damit würdigt das Kuratorium die stetige und kontinuierliche Weiterentwicklung der einzigartigen musikalischen Sprache des Urner Singer-Songwriters.» Die neuen Songs von Mario Moe Schelbert wurden speziell für Trio geschrieben. Der Urner Musiker gehe damit nach seinen grossen Erfolgen mit der Tour «Quitter» und der Band «Moes Anthill» neue Wege, was das Kuratorium mit dem Projektbeitrag unterstützt.

Fotografen und Künstler gefördert

Zwei Förderungsbeiträge von je 4'000 Franken sprach das Kuratorium den jungen Urner Künstlern Christian Indergand (Indergand & Ehrengruber) sowie Mario Gisler (GislerGähwiler) zu. Der Silener Christian Indergand zeigt die gemeinsam mit Max Ehrengruber entwickelte Serie «Flowers». Die Fotografien stellen eine visuelle Umsetzung des 1929 erschienen Textes «Le langage des fleurs» des französischen Schriftstellers und Philosophen Georg Bataille dar. Das Kuratorium zeigte sich von der Mehrschichtigkeit des Werks sowie von seiner subtilen Bildsprache überzeugt und sprach sich deshalb für einen Förderungsbeitrag aus. Mit Mario Gisler, der gemeinsam mit Fabienne Gähwiler als Duo GislerGähwiler Kunstprojekte entwickelt, zeichnet das Kuratorium einen jungen Urner Künstler aus, der sich erstmals für einen Preis beworben hat. GislerGähwiler zeigen im Rahmen der Werk- und Förderungsausstellung eine Installation, die sich an der Schnittstelle von Transparenz und Reflexion bewegt. Das Kuratorium lobte die Intensität und konzise Ausgestaltung dieses fragilen Werkes und unterstützt GislerGähwiler mit einem Förderungsbeitrag.

Andreas Wegmann nutzt Carte Blanche

Im Rahmen der diesjährigen Werk- und Förderungsausstellung der Kunst- und Kulturstiftung Uri zeigt der in Erstfeld wohnhafte Andreas Wegmann eine raumfüllende Klanginstallation im Danioth-Pavillon. Andreas Wegmann hat für 2020 die «Carte Blanche» des Kuratoriums erhalten. Die Werk- und Förderungsausstellung ist bis am 10. Januar 2020 geöffnet. Die Übergabefeier findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.