In Uri findet Frauenstreik 2022 wieder statt

Aktion Frauen zum Streik aufgefordert Ein Kollektiv von Urnerinnen organisiert am 14. Juni einen Sitzstreik auf dem Altdorfer Lehnplatz. Mit Pfannen-Decke-Musik soll auf Missstände aufmerksam gemacht werden. Florian Arnold 12.06.2022, 13.52 Uhr

Ein Kollektiv von Urnerinnen ruft Frauen dazu auf, am Dienstag, 14. Juni auf dem Unterlehn in den Sitzstreik zu treten. Damit soll auf «noch immer bestehende Ungleichheiten» aufmerksam gemacht werden, wie es in einer Vorankündigung heisst. Erinnert wird dabei an den 14. Juni vor einem Jahr, als gesamtschweizerisch gegen 100’000 Frauen und solidarische Männer am Frauenstreik teilnahmen. Gemeinsam mit vielen Organisationen und Gewerkschaften wurden Forderungen gestellt: echte Fortschritte bei der Gleichstellung durch Respekt, gerechte Löhne und Renten. «Seither hat sich einiges weniges zur Gleichstellung getan, wie zum Beispiel die gewonnene Abstimmung zur Ehe für alle», schreibt das Kollektiv. «Systematische Ungleichheiten sind jedoch verankert geblieben: Lohnunterschiede für gleiche Arbeit, ungleiche Arbeitsteilung bei der Sorge- und Pflegearbeit, anhaltende Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen, Ungleichheiten in der AHV.»

Urnerinnen wollen in den Sitzstreik treten. Bild: Keystone / Alessandro Della Valle

Zu Hause wird weitergearbeitet

Nun wollen sich die Frauen auf dem Unterlehn in Altdorf versammeln. Geplant ist ein Sitzstreik ab 17 Uhr mit interaktiven Standaktionen, Reden von Frauen mit diversen Hintergründen. Dazu gehören auch ein reger Austausch und das gemeinsame Musizieren mit Instrumenten oder Pfannendeckeln.

Bewusst werde dies ausserhalb der gängigen Lohnarbeitszeiten gemacht. Yvonne Suter, Gründerin des FrauenRaums in Schattdorf, erklärt: «Lohnarbeit ist nur ein kleiner Teil der täglichen Arbeit. Zu Hause wird dann weitergearbeitet: Haushaltsarbeit, Betreuungsarbeit und so weiter.» Diese Arbeiten würden noch immer vor allem durch Frauen verrichtet, und dies mit fehlender Anerkennung. «Was in unserem System als Arbeit wertgeschätzt wird (mit Lohn) ist willkürlich, denn das System Lohnarbeit kann nur aufrechterhalten werden, weil vor allem Frauen so viel unbezahlte Arbeit leisten.»

«Altersarmut ist weiblich»

Ein Fokus werde dieses Jahr auf die Altersvorsorge gerichtet, da die aktuelle AHV-Reform vor allem Frauen treffe: «Da sie im Arbeitsmarkt für gleiche Arbeit weniger verdienen und so weniger fürs Alter sparen können, sind sie häufiger von Altersarmut betroffen.» Therese Ziegler, Mitorganisatorin des Streiks: «Altersarmut ist weiblich. Viele Frauen haben Mühe im Alter ihr Leben zu finanzieren, auch wenn sie gearbeitet haben. Teilzeitjobs sind in der AHV schlechter abgesichert, Frauen arbeiten öfters in Niedriglohnsektoren oder leisten mehr unbezahlte Arbeit.»

Zum Streik seien alle willkommen. Die Organisatorinnen bitten darum, Instrumente oder Pfannendeckel mitzubringen, um Musik zu machen. Zudem eine Sitzgelegenheit, eine eigene Tasse für Tee, wenn vorhanden ein violettes Kleidungsstück. Männer dürfen zudem gerne solidarisch einen Kuchen mitbringen für den Kuchenstand.