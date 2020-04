Aktuell keine Vorstösse der Urner

CVP-Fraktion Die personellen Ressourcen in der Regierung und der Verwaltung sind aktuell wegen Corona sehr stark gefordert. Die landrätliche CVP-Fraktion wird deswegen keine Vorstösse im Zusammenhang mit dem Coronavirus einreichen, solange der Bundesrat seine Entscheidungen über das weitere Vorgehen nicht kommuniziert hat. Simon Zollinger 07.04.2020, 13.29 Uhr

Die Massnahmen des Kantons sind vor allem vom Bundesrat vorgegeben, weswegen sich die verantwortlichen Gremien auf die Bewältigung der Coronakrise konzentrieren sollen. Dies teilte die Fraktion gestern in einer Medienmitteilung mit. Auch ihrer Ansicht nach ist es wichtig, dass sich die kantonale Verwaltung, der Krisenstab und die Regierung in erster Linie auf die rasche Krisenbewältigung konzentrieren können. Demzufolge erachtet sie es als wenig zielführend, die Verwaltung in der aktuellen Situation mit Vorstössen und Anfragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu bemühen. Schliesslich sind die wirtschaftlichen und schulischen Massnahmen vor allem vom bundesrätlichen Notrecht vorgegeben und möglicherweise täglichen Änderungen unterworfen.