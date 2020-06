Alkoholisierter Velofahrer verursacht Selbstunfall in Altdorf Ein 64-jähriger Mann kollidierte am Dienstagabend in angetrunkenem Zustand mit einer Betonmauer. 03.06.2020, 10.18 Uhr

(se) In der Unterführung an der Reussacherstrasse in Altdorf ereignete sich am Donnerstag um ungefähr 19 Uhr ein Velounfall. Der 64-jährige Lenker kam in der Linkskurve zu weit nach rechts und fuhr in eine Betonmauer, woraufhin er zu Fall kam. Dabei zog sich der Velofahrer erhebliche Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst Uri ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Eine Atemluftmessung ergab einen Alkoholwert von 0,63 mg/l, was einem Blutalkoholwert von ungefähr 1,25 Promille entspricht. Der Alkoholpegel des Velofahrers betrug somit über zweimal mehr als der erlaubte Wert für Autolenker, welcher bei 0,5 Promille liegt.