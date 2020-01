Alois Brand will für Spiringen in den Landrat Der ehemalige Präsident des Bauernverbandes Uri kandidiert für den Sitz von Hugo Forte. 04.01.2020, 05.00 Uhr

(ml) Der ehemalige Präsident des Bauernverbands Uri, Alois Brand, kandidiert in Spiringen für den Landrat. Er will bei den kantonalen Wahlen am 8. März Hugo Forte ersetzen. Der 54-jährige Landwirt ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Töchter im Alter von 18 bis 23Jahren. Zusammen mit seiner Familie bewirtschaftet Brand den Heimbetrieb sowie die Alp Wängi/Bödmern im Kinziggebiet.