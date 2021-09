In den Schweizer Alpen könnten riesige Solaranlagen entstehen

Tagung in Göschenen In den Alpen soll künftig bedeutend mehr Solarstrom gewonnen werden An einer Tagung in Göschenen diskutieren Fachleute das Energiepotenzial in den Alpen und stellen fest: In der Schweizer Bergwelt könnten dereinst riesige Solaranlagen entstehen. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 07.09.2021, 15.55 Uhr

«Wie nachhaltig ist Strom aus den Alpen?» Dieser Titel der Fachtagung war eher tiefgestapelt. Denn am Dialog von Fachleuten und Politikern diesen Montag wurden grosse Pläne für die Alpenregion vorgestellt. «Wir sprechen nicht bloss davon, die Fernseher einiger Alphütten mit Solarstrom zu versorgen», machte Maschineningenieur Prof. Rohrer von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) gleich zu Beginn seiner Ausführungen klar. Und das hat Gründe.

Alpin Solar in Linthal an der Muttsee-Staumauer ist die grösste alpine Solaranlage der Schweiz. 4872 Solarmodule sollen installiert werden. Bild: KEYSTONE

Heute verbraucht die Schweiz 60 Terrawattstunden (TWH) Strom pro Jahr. Bis 2050 wird sich der Bedarf um 40 TWH auf mindestens 100 TWH nahezu verdoppeln. «Massgeblich verantwortlich für das Wachstum ist die aufkommende Elektromobilität», so Rohrer. Weil bis spätestens 2034 22 TWH aus dem Atomstrom wegfallen, forderte er mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien wie Solar- oder Windstrom.

Prof. Jürg Rohrer (ZHAW) referiert zur Notwendigkeit des Ausbaus von Solarenergie in den Alpen. Bild: PD

Der Anteil der Stromproduktion von ökologischer Energie am Gesamtkuchen wurde bisher mit zusätzlichen 0,3 TWH pro Jahr sehr langsam ausgebaut. Rohrer stellte aufgrund von Berechnungen fest:

«Die Schweiz muss den Umstieg fünf mal schneller als bisher vorantreiben.»

Nur so sei es möglich, den zusätzlichen Bedarf bis 2050 und die Ausfälle aufgrund des Atomausstieges zu kompensieren, um künftig grosse Stromausfälle zu verhindern.

Dieser Vorschlag ist eine kleine Revolution für die Alpen

Das Problem: Das Potenzial der Wasserkraft ist in der Schweiz zwar hoch aber nahezu ausgeschöpft. 1300 Wasserkraftzentralen steuern bereits heute 58 Prozent an die inländische Stromproduktion bei. Und der soziale Widerstand gegen Windturbinen sei gross. Deshalb trumpfte Rohrer mit einem revolutionären Vorschlag auf: «Das grösste Potenzial zur Lösung der Schweizer Energiekrise liegt in den Alpen», sagte er ohne zu zögern.

«15 Quadratkilometer an Fotovoltaikanlagen sollen in den Alpen gebaut werden.»

Aber weshalb ausgerechnet hier? «In den Alpen gibt es viel mehr Sonnenschein als im Flachland, auch im Winter. Die Sonneneinstrahlung erhöht sich zusätzlich dank der reflektierenden Schneedecke und dank der niedrigen Temperaturen ist der Wirkungsgrad hoch.»

Eine Versuchsanlage in Davos bestätigt den Befund: Vor allem im Januar, Februar und März ist die Stromproduktion deutlich höher als im Mittelland. «Übers Jahr gerechnet kann man in den Alpen 1,5 Mal mehr Solarstrom gewinnen als in der übrigen Schweiz.» Auch die Schneebedeckung sei kein Problem: «Man kann die Module senkrecht stellen.»

Recyclingproblem bei Windturbinen noch nicht gelöst

Die ETH-Umweltwissenschaftlerin Karin Treier, sie arbeitet am renommierten Paul Scherrer Institut, hält die Energiewende ebenfalls dank Solarstrom in den Alpen für machbar. «Der Strommix muss sich ändern. So will es auch die Klimastrategie», erklärt sie. «Das Ziel ist eine sichere, saubere und weitgehend inländische Stromversorgung.» Sie betont auch: «Alle erneuerbaren Energien sind CO 2 -arm.» Am besten stehe die Wasserkraft da, gefolgt von Wind, Fotovoltaik und Geothermie. Die Fotovoltaik verursache 30 bis 80 Gramm an CO 2 Äquivalenten pro Kilowattstunde, Windanlagen 10 bis 35. Treier stellt zudem klar:

«Gegner der Erneuerbaren verwenden teilweise veraltete Zahlen.»

Wichtiger seien der Lebenszyklus und das Recycling. Also der Kreislauf von dem Gewinn des Siliziums, Silbers oder Cadmiums über die Herstellung der Module in den Werken bis zur Montage, dem Gebrauch und Unterhalt, dem Lebensende und der Neuverwendung. Auch hier schneide die Solarkraft besser ab als Windturbinen: «Windturbinen haben eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren, wobei einzelne früher ausfallen. Vor allem aber ist das Recycling von Windturbinen noch nicht gelöst.»

Trotz Eile sollen die Leute nicht in Hysterie verfallen

Am Podium sprachen unter anderem Pia Tresch, Gemeindepräsidentin von Erstfeld, und Finanzdirektor Urs Janett. «Wenn alle mitmachen, müssen wir nicht grüne Wiesen mit Fotovoltaikanlagen übersähen», sagte Tresch. Trotz der Eile solle man nicht in Hysterie verfallen. «Wie ich heize, kann ich beeinflussen, die Mobilität nicht. Im Bereich der Mobilität gibt es aber Dinge, welche der Kanton tun kann.»

Für Lacher sorgte Urs Janett mit seiner Eingangsbemerkung, dass in der Geschichte des Kantons Uri auch schon zwei, drei Energieprojekte gescheitert seien. Er spielte damit auf die geplante Überschwemmung von Andermatt zur Errichtung eines Staudamms an. Doch auch er befand eine lokale und agile Stromversorgung für wichtig, die nahe an den Kunden sei. Trotzdem warnte er vor Konflikten mit dem geschützten Dorfbild:

«Die Mittelländer erwarten eine unverblümte Natur, wenn sie zu uns in die Ferien kommen.»

Von der Konferenz nahm er etwas Wichtiges mit: «Es wird grosse Anlagen brauchen.»

Ausgerichtet wurde die Fachtagung vom Urner Institut Kulturen der Alpen und der Stiftung Alpines Energieforschungscenter. «Das Aufgebot von nationalen und lokalen Fachpersonen beeindruckte und bezeugte, wie sich das noch junge Institut ‹Kulturen der Alpen› etabliert hat», sagt Romed Aschwanden auf Anfrage. Die Konferenz mache deutlich, wie gross das Energiepotenzial im Alpenraum nach wie vor ist. Doch wurde ebenfalls klar, dass noch viel Gesprächsbedarf zwischen Theorie und Praxis besteht, um konkrete Handlungen in die Wege zu leiten.