Interview Naturschutz, Abwanderung, Verkehr: Historiker durchleuchtet Politik der Alpen Seit über 100 Jahren versucht die Politik, die Alpen zu schützen. Der Urner Historiker Romed Aschwanden hat nun zu diesem Thema seine Doktorarbeit herausgegeben. Das Resultat erscheint nun als Buch. Florian Arnold 02.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alpen sind mehr als Kuhweiden, Postkartenidylle und enge Passstrassen. Seit gut hundert Jahren werden sie auch immer wieder zum Politikum. Der Urner Historiker Romed Aschwanden hat sich in seiner Doktorarbeit mit diesem Aspekt der Alpen auseinandergesetzt. Nun ist die Arbeit in Buchform erschienen. Darüber hinaus leitet der 32-Jährige das Institut Kulturen der Alpen in Altdorf. Im Interview sprich Romed Aschwanden über den Schutz des europäischen Gebirges und wie dieses Politikern zu Karrieren verhalf.

Romed Aschwanden, woran denken Sie, wenn Sie das Stichwort «Alpen» hören?

Romed Aschwanden: Ich verbinde das mit «Z Bärg gah», guter Luft, Weitsicht, einer gewissen Ruhe und schöner Landschaft.

Weit weg also von Politik, um die es in Ihrer Doktorarbeit geht. Was verstehen Sie unter «Politisierung der Alpen»?

Erstens, dass die Alpen im 20. Jahrhundert zum Diskussionsgegenstand der internationalen Politik geworden sind. Zweitens wurden die Alpen zum Argument in politischen Diskussionen, beispielsweise in der Verkehrspolitik. Und drittens wurde die Bevölkerung in den Alpen selbst vermehrt politisch aktiv, besonders wenn es um die Raumpolitik in der Schweiz und in Europa ging.

Romed Aschwanden, Leiter Institut Kulturen der Alpen. Seine Doktorarbeit zur Politisierung der Alpen ist nun in Buchform erschienen. Florian Arnold / Urner Zeitung

Wie hat die Politisierung der Alpen begonnen?

Am Anfang war der Schutzgedanke. Dieser kam Ende des 19. Jahrhunderts auf, gewissermassen als Reaktion auf die Zunahme von Industrialisierung und Tourismus, welche die bessere Erschliessung der Alpen mit der Eisenbahn und Bergbahnen ermöglichte. Der Raum, der bisher wenig von der Moderne berührt gewesen war, schrumpfte. Und wie bei allen knapper werdenden Gütern steigerte sich sein Wert.

Was hat man damals unter Alpenschutz verstanden?

Damals wollte man die Landschaft konservieren. Die Bergweiden sollten zwar bewirtschaftet, aber möglichst unberührt von Industrie und Tourismus bleiben. Die Fachleute sprechen von einem Schutz mit der «Glasglocke», die man über das Dagewesene stülpt: Alles bleibt, wie es ist, während sich rundherum alles entwickelt. Bis in die 1970er-Jahre war das der Kerngedanke.

Die linke Mittelschicht in der Stadt überstimmte also die Einheimischen bei den Fragen um ihre eigene Landschaft.

Gewissermassen. In der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es weniger Linke, sondern vielmehr Konservative, die den Bewahrungsgedanken vertraten. Für die städtische Mittelschicht waren die Alpen etwas Fremdes, das sie idealisierten und bewahren wollten. Erst ab den 1980er-Jahren kam der Gedanke auf, dass man auch die Bevölkerung vor Ort einbeziehen muss, um etwas zu bewirken. Aus Landschaftsschutz wurde Umweltschutz.

Verschiedene Player nahmen sich also dem Alpenschutz an. Können Sie uns einen Überblick geben?

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das vor allem der Schweizerische Bund für Naturschutz, heute Pro Natura, der sich etwa für die Einrichtung von Naturschutzgebieten einsetzte. 1952 kam die Internationale Alpenschutzkommission Cipra dazu. Die Alpen erhielten damit zum ersten Mal einen eigenen Verband. Ab 1970 verbreiterte sich das Feld: Der WWF gewann an Gewicht, die Grüne Partei kam hinzu. Bedeutender wurden aber auch kleine lokale Gruppen und Initiativen, wie etwa das «Kritische Forum Uri». Solche lokalen Aktivistinnen und Aktivisten gründeten schliesslich um 1990 die Alpen-Initiative. Konservative Argumente für den Schutz der Alpen wichen vermehrt der Wirtschaftskritik oder einem umfassenden Umweltdenken. Heute muss man Alpenschutz als ganzheitliches Konzept denken, das die Natur sowie den Arbeits- und Lebensraum in den Alpen als zusammenhängendes System zu bewahren versucht.

Die Alpen-Initiative ist wohl die schillerndste Alpenschützerin. Wie erfolgreich schätzen Sie sie ein?

Das muss man auf verschiedenen Ebenen beurteilen. Politisch war die Annahme des Alpenschutzartikels zweifellos ein Erfolg. Wie dieser umgesetzt wurde, ist umstritten. Auf Ebene der Akteure ist spannend, dass viele, die bei der Alpen-Initiative mitwirkten, sich persönlich profilieren konnten und eindrückliche politische Karrieren hinlegten. Schliesslich wird heute vielfach vergessen, dass die Alpen-Initiative in den Nachbarländern und in der EU bis 2000 sehr viel positive Aufmerksamkeit erregte.

Wie gut sind denn die Alpen heute geschützt?

Auch hier muss man differenzieren. Das eine ist der Aspekt Landschaftsschutz, wo es klare Gesetzesgrundlagen gibt, etwa mit dem Einspracherecht der Verbände oder Umweltverträglichkeitsprüfungen. Das andere ist der politische Aspekt: Hier geht es darum, den Berggebieten ausreichend Mitspracherecht zu gewähren. Mit ihrem föderalen System ist die Schweiz diesbezüglich ziemlich gut aufgestellt. Doch bestehen auch hier Herausforderungen, wie beispielsweise die Abstimmung über das Jagdgesetz unlängst gezeigt hat. Der dritte Aspekt ist der soziale. Und das sehe ich kritisch. Die Alpen sind von Abwanderung und Überalterung herausgefordert. Es gibt zwar Ansätze wie die Neue Regionalpolitik (NRP), damit die Alpen nicht nur als Naturraum, sondern auch als Lebensraum erhalten bleiben. Es braucht noch vermehrt Anstrengungen, um eine zukunftsträchtige Entwicklung auf all diesen Ebenen zu garantieren.

Sind Sie auf Lösungsansätze gestossen, wie man Abwanderung verlangsamen kann?

Da gibt es eine lange Forschungstradition. Wichtig ist, dass eine wirtschaftliche Entwicklung möglich bleibt, damit die Menschen ein Verdienst haben. Gleichzeitig müssen der landschaftliche Wert erhalten und die Entwicklung der lokalen Kulturen möglich bleiben, die beide die Alpen auszeichnen. Das birgt einen gewissen Widerspruch in sich: Die landschaftliche Schönheit entsteht eben auch wegen der Strukturschwäche. Aber allein die Landschaft garantiert kein Auskommen.

Sie haben nicht nur die Schweiz betrachtet, sondern den ganzen Alpenraum. Ist die Ausgangslage auch in Frankreich oder Österreich dieselbe?

Geografisch sind sich die Regionen ähnlich. Typisch sind zudem eine geringe Bevölkerungsdichte sowie eher wenige und kleine Arbeitgeber. Regionalpolitisch gibt es aber gewaltige Unterschiede. In der der Schweiz und Österreich sorgen seit längerem Strukturfördermassnahmen für Stabilität. In Italien und Frankreich war das hingegen lange kein Thema. Jetzt gibt es verlassene Täler und zerfallende Dörfer. Auch verkehrspolitisch gibt es Unterschiede. Während die Schweiz den alpenquerenden Verkehr stark beschränkt, was im Vergleich zu 1990 für eine Entspannung gesorgt hat, gibt es in Österreich immer noch Protest, weil einfach zu viel Verkehr über den Brenner fährt. Mit dem Bau des Brennertunnels dürfte es nun aber verkehrstechnisch eine Annäherung geben.

Gleiche Probleme könnte man auch miteinander lösen. Wie stark ist diese Zusammenarbeit über die Landesgrenze hinaus?

Immer besser. Die EU ist dabei ein wichtiges Gefäss, wo Prozesse stattfinden und Instrumente entwickelt werden. So etwa «Eusalp», eine Regionalstrategie, oder ein «Interreg»-Programm für die Alpen. Und bei der Alpenkonvention, einem völkerrechtlichen Vertrag zum Schutz der Alpen, hat zurzeit die Schweiz den Vorsitz. Der Alpenraum wird also als grenzübergreifendes Territorium wahrgenommen und es ist eine positive Errungenschaft, dass man koordiniert den Alpenschutz angeht.

Zu den Alpen gehören auch die Gletscher. Da sieht es mit dem Schutz eher düster aus.

Die Umweltthemen sind lokal sichtbar, die Ursachen und Gegenmittel aber sind selten nur lokal. Der Ausstoss von Treibhausgasen beeinflusst die Gletscher stark. Da kann sich zwar Europa zusammenschliessen, aber letztlich spielen die USA oder China eine grössere Rolle. Global gesehen sind die Alpen nur ein sehr kleines Gebirge.

Die Globalisierung ist also schlecht für die Alpen?

Sie ist weder gut noch schlecht, sie findet einfach statt. Gut ist aber ein globales Verständnis der Umweltzusammenhänge. Die Welt ist ein komplexes System, das «Raumschiff Erde», bei dem alle Teile voneinander abhängig sind. Wenn es im Laderaum brennt, brennt es irgendwann auch auf der Brücke. Dieses Bewusstsein, dass es nicht nur lokale Zusammenhänge gibt, entstand erst in den 1960er-Jahren. Heute wird zu Recht mit dem Slogan «Klimaschutz ist Alpenschutz» geworben.

Fehlt noch das Stichwort Tourismus. Helfen Projekte wie das Grossprojekt von Samih Sawiris in Andermatt dem Alpenschutz?

Das ist eine Frage der Verhältnisse. Auf diese Weise entstehen Arbeitsplätze und der Bevölkerung vor Ort wird eine Perspektive geboten. Man darf aber nicht vergessen, dass die Alpen ein Naturraum sind, unter den sich touristische Projekte unterordnen müssen.

Sie sind der Geschäftsführer des «Instituts Kulturen der Alpen». Haben Sie den Narren gefressen an den Alpen?

Das kann man sagen. Mich interessieren die Aspekte der Beziehung zwischen Natur, Mensch und Umwelt, die man in den Alpen besonders gut beobachten kann. Und letztlich habe ich auch einen persönlichen Bezug, weil ich hier aufgewachsen bin.

Romed Aschwanden im Institut Kulturen der Alpen. Florian Arnold / Urner Zeitung

Wie läuft es im Institut?

Auch unsere Arbeit erachte ich als Beitrag zum Alpenschutz: Es ist eine Bildungsinstitution, die Menschen hier Möglichkeiten bietet. Und es ist eine Forschungsinstitution, die sich mit der Zukunft der Region auseinandersetzt. Die Resonanz bei den Forschenden ist gut, aber bei den Studierenden braucht es noch etwas Zeit, bis wir wahrgenommen werden.

Glauben Sie, dass Sie in 50 Jahren noch gleich «z Bärg» gehen werden wie heute?

Wenn es mit der globalen Erwärmung so weitergeht, dann wohl kaum. Sich in den Bergen zu bewegen, wird noch gefährlicher. Der Alpenraum ist labil. Zwar versucht der Mensch, die Natur zu kontrollieren, aber er kann es letztlich nicht. Auch das ist etwas, das man durch die Alpen eindrücklich erfahren kann.

Das Buch zur Doktorarbeit von Romed Aschwanden ist erhältlich bei Orell Füssli.