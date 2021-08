Roland Dahinden und das erweiterte Trio Bann im Theater Uri

Alpentöne Betruf trifft auf Archaisches – ein Konzert für ein Kultbuch Eduard Renners «Goldener Ring über Uri » und die Sage von der Teufelsbrücke inspirierten Roland Dahinden und seine Musiker. Im Theater Uri war am Freitagabend ein eindrückliches Konzert zu erleben. Markus Zwyssig 14.08.2021, 14.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roland Dahinden spielte neben der Posaune auch auf zwei Alphörnern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 13. August 2021)

Kraftvoll wie die steinige Urner Bergwelt, mit erheiternden Glocken- und Hackbrettklängen, lüpfigen Melodien an einem Sommertag, dann wieder düster und wolkenbehangen mit gewaltigen Perkussionseinsätzen. Ab und zu schien es, als hätte der Teufel persönlich seine Finger im Spiel. Der Arzt und Volkskundler Eduard Renner, Verfasser der kulturethnischen Studie «Goldener Ring über Uri», hätte seine helle Freude gehabt. Am Freitagabend trafen im Theater Uri beim Konzert «Bann – Goldener Ring» dann Betruf auf Archaisches, Fluch auf Bann. Dabei spielte neben Renners Kultbuch die Sage der Teufelsbrücke eine zentrale Rolle. Immer wieder waren Wortsprengsel, gesprochen von verschiedenen Urnern, zu hören.

Für seine neue Komposition im Auftrag von Alpentöne «Bann – Goldener Ring» erweiterte der Posaunist und Alphornist das Trio (Roland Schiltknecht am Hackbrett und Basshackbrett sowie

Gabriel Schiltknecht an der Perkussion) um Holzbläser Radim Hanousek und Andrew Phillips als Klangspezialist am Computer.

Gabriel Schildknecht sorgte mit seinem urtümlichen Instrumentarium für gewaltigen perkussiven Klang. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 13. August 2021)

Die Musiker zeigen ein sehr gutes Zusammenspiel. Das hängt auch damit zusammen, dass Dahinden im Trio Bann seit bald 30 Jahren mit den Brüdern Schiltknecht Musik macht. Beim Improvisieren können sie auf einen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Alle drei vom Trio Bann sind Bergler respektive Wahlbergler. Die Brüder Schiltknecht wohnen in den Bergen. Roland Dahinden fühlt sich auf Gitschenen zu Hause. Zusammen mit seiner Frau hat er vor einigen Jahren in seiner Urner Wahlheimat ein Haus gebaut.

Die Berge, ihre Mythen, ihre Sagen, das gehe tief, sagte Roland Dahinden im Gespräch mit dieser Zeitung. Die geheimnisvolle Natur, die ihre Schönheiten habe, das vertraute Geläut der Kuhglocken, aber auch Nebelschwaden und manchmal sogar Staublawinen, damit lebe man hier oben.

Roland Schildknecht am Hackbrett. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 13. August 2021)

Von Roland Dahinden und dem Trio Bann gibt es bald mehr zu hören. Ende August kommt es auf Gitschenen zu einer besonderen Uraufführung. Die Gemeinde Isenthal kann die 400-jährige Eigenständigkeit feiern. Mit «Bannruef» wird Ende August ein zeitgenössisches Werk aufgeführt, das Musiker Roland Dahinden komponiert hat. Für das Trio Bann, das Trio Hermisegg und den Betrufer Beat Burch schrieb er ein zeitgenössisches Jubiläumswerk.