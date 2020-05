Alpinretter bergen in Spiringen Jagdhund aus steiler Felswand Nachdem ein Hund im Gebiet Vorder Chlus auf dem Urnerboden mehreren Gämsen nachjagte, getraute er sich nicht mehr aus dem steilen Gelände. Die Alpine Rettung Schweiz musste zur Hilfe eilen. 08.05.2020, 10.40 Uhr

Der Jagdhund zweier Wanderer wurde, verstaut in einem Rucksack, in Sicherheit gebracht. Bild: kapo/PD

(RIN) Am vergangenen Donnerstag, 7. Mai, kurz nach 16.15 Uhr, befanden sich zwei Wanderer mit ihrem Jagdhund im Gebiet Vorder Chlus auf dem Urnerboden, als der Hund mehrere Gämsen erblickte und diesen ins steile Gelände bergwärts folgte. Der Hund befand sich schliesslich unterhalb einer steilen Felswand und getraute sich nicht mehr zurück wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.

Die Hundehalter alarmierten daraufhin die Polizei. Die Mitarbeiter der Urner Kantonspolizei gingen vor Ort und stiegen zum festsitzenden Hund auf. Dieser liess sich jedoch nicht zur Rückkehr bewegen. Aufgrund des schwierigen Geländes wurde schliesslich die Alpine Rettung Schweiz aufgeboten. Den Alpinrettern gelang es, ins steile Gebiet vorzudringen und den Hund, in einem Rucksack verstaut, in Sicherheit zu bringen. Das Tier konnte, um eine Bergerfahrung reicher, wohlbehalten seinen Haltern zurückgegeben werden, wie es in der Mitteilung heisst.