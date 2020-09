Meientaler Älpler feiern Alpabzug auch ohne Dorffest Genau 101 Tage waren Kühe und Rinder auf der Alp Hinterfeld im Meiental. Am Wochenende kehrten sie zurück. Georg Epp 13.09.2020, 17.39 Uhr

Mit Kuhhirt Benno Nauer an der Spitze nähert sich der Meientaler Alpabzug dem Dorf Wassen. Bild Georg Epp (12.Sept. 2020)

Die Coronapandemie verhindert nach wie vor grössere Veranstaltungen. So auch das traditionelle Dorffest in Wassen am Tag des Alpabzugs, wo normalerweise bis zu 2000 Besucherinnen und Besucher begrüsst werden. «Die Kühe müssen aber trotzdem ins Tal», sagte Adrian Arnold, Präsident der Alpgenossenschaft Meiental. Die Älpler haben in Eigenregie sofort entschieden, auch ohne Dorffest die Tradition aufrechtzuerhalten, die Kühe wie gewohnt zu schmücken und das Ende eines guten Alpsommers zu feiern.