Altdorf 1,58 Millionen Franken Gewinn: Urner Raiffeisenbanken präsentieren ihre Jahresabschlüsse Die Raiffeisenbank Urnerland wie auch die Raiffeisenbank Schächental sind mit ihren Jahresabschlüssen zufrieden. Die Bank arbeitet nun auch vermehrt mit der Mobiliar zusammen. 16.01.2021, 09.14 Uhr

Thomas Schneider, Leiter Vertrieb und Mitglied der Bankleitung der Raiffeisenbank Schächental, sowie Rolf Infanger, Leiter Firmenkunden und Mitglied der Bankleitung der Raiffeisenbank Urnerland, waren wegen Covid-19-Krediten häufig im Einsatz. Bild: PD

(RIN) Die Raiffeisenbank Schächental wie auch die Raiffeisenbank Urnerland legen gute Jahresabschlüsse vor. «Die Wachstumsziele im Kundengeschäft wurden übertroffen und der Betriebsertrag konnte gesteigert werden», schreiben die Urner Raiffeisenbanken in einer Mitteilung. «Dank tieferen Kosten resultieren starke Geschäftserfolge.» Trotz der erfreulichen Geschäftszahlen sei die Freude bei den Verantwortungsträgern der beiden Banken jedoch verhalten – dies im Wissen, dass viele langjährige Geschäftspartner und Kunden derzeit wirtschaftlich stark unter den Auswirkungen von Corona leiden.

Die Hypothekarforderungen an Kunden konnten die beiden Urner Raiffeisenbanken im Berichtsjahr um 2,7 Prozent oder 35,1 Millionen Franken steigern. Die Forderungen gegenüber Kunden legten um 24,4 Prozent oder 10,6 Millionen Franken zu. In diesen Forderungen sind auch die den Urner Unternehmungen gewährten Covid-19-Kredite aus der Überbrückungshilfe des Bundes vom Frühling dieses Jahres enthalten. Die beiden Raiffeisenbanken setzten 78 Covid-19-Überbrückungskredite mit einem Gesamtvolumen von rund 4,5 Millionen Franken aus. Gar um 6,5 Prozent legten die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen zu, was einem Zuwachs von 80,1 Millionen Franken entspricht, heisst es in der Mitteilung weiter. Stark sei auch der Zuwachs bei den Wertschriftenbeständen in den Kundendepots. Diese stiegen um 24,5 Millionen Franken oder 11,8 Prozent

Höhere Erträge, tieferer Personal- und Sachaufwand

Die erfreulichen Zuwachsraten im Kundengeschäft schlagen sich auch in der Erfolgsrechnung nieder. So konnte der Geschäftsertrag um 3 Prozent oder 0,54 Millionen Franken gesteigert werden, während die Kosten um 0,43 Millionen Franken gesenkt werden konnten. Dabei war der Rückgang bei den Personalkosten (-1,8 Prozent) etwas tiefer als der Rückgang im Sachaufwand (-8 Prozent), wobei beim Sachaufwand auch Einmaleffekte wie nicht durchführbare Mitgliederanlässe zu tieferen Kosten führten.

Nach Abschreibungen, Steuerzahlungen und hohen Rückstellungen mit dem Charakter von Stillen Reserven für zukünftige Risiken weisen die zwei Raiffeisenbanken per Ende 2020 einen Reingewinn von 1,58 Millionen Franken aus. Dieser Reingewinn liegt 8,9 Prozent oder rund 129‘000 Franken über dem Vorjahreswert. Davon fliessen rund 0,2 Millionen Franken in Form des Genossenschaftszinses direkt an die Mitglieder der beiden Genossenschaftsbanken zurück. Der Rest – rund 1,38 Millionen Franken – wird dem Eigenkapital zugewiesen und stärkt damit die Eigenmittel der Banken.

Strategische Partnerschaft mit der Mobiliar vereinbart

Auf den 1. Januar 2021 haben Raiffeisen und die Mobiliar eine strategische Partnerschaft vereinbart. Dank ausgeprägter Kundennähe und lokaler Verankerungen können die Raiffeisenbanken und die Mobiliar dadurch noch besser auf die individuellen Kundenbedürfnisse eingehen. Die beiden Partner sind überzeugt, damit Mehrwerte für ihre Genossenschafter und Kunden schaffen zu können. «Auf lokaler Ebene ist diese Partnerschaft gut angelaufen», schreiben die Banken. So haben sich die Partner in Uri bereits gegenseitig in den entsprechenden Produkten geschult.