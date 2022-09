Altdorf 16-Jährige wird bei Auseinandersetzung mit einem Mann verletzt Eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau führte zu Verletzungen. 19.09.2022, 17.12 Uhr

In Altdorf ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Die 16-jährige Frau gab an, dass sie von einem 21-jährigen Mann getreten, geschlagen sowie mit einem Messer verletzt worden sei.