50 Jahre "Trögli": Annemarie Zurfluh-Stadler hört auf

50 Jahre Restaurant Trögli in Altdorf: Eine Ära geht zu Ende – und doch auch weiter
01.12.2021

Am 2. Dezember ist es 50 Jahre her, als Hans und Annemarie Zurfluh-Stadler die Chance ergriffen, die Künstlerklause von Franz Bär käuflich zu erwerben. Mut und Innovation waren da gefragt, und auch der Zufall half ein wenig mit, denn damals musste für die Eröffnung eines neuen Gastwirtschaftsbetriebs ein Bedürfnis nachgewiesen werden. Das Quartier war damals noch nicht «gastronomiemässig erschlossen» und auch Gottes Segen, in diesem Falle die nahe liegende Bruderklausen-Kirche, halfen wohl, den Bewilligungsmarathon zu beschleunigen.

Annemarie Zurfluh-Stadler lagen ihre Gäste stets am Herzen. Bild: Urs Hanhart

Dann ging es an den Start, das alte Haus wurde gediegen um- und ausgebaut und es entstand ein «Quartierbeizli» mit einem bodenständigen und heimeligen Ambiente, das bereits ab Eröffnung eine traditionelle Küche mit einheimischen Spezialitäten anbot. Annemarie absolvierte eine kaufmännische Lehre, arbeitete dann im Service, bestand die Wirteprüfung und besuchte zahlreiche Kurse der Gastrobranche. Hans seinerseits war in der Metallbranche tätig. Als Bauerntochter bekam Annemarie die Kochkelle sozusagen in die Wiege gelegt. Sie war die gute Seele des Hauses und verwöhnte mit ihren selbst gekochten, währschaften Gerichten die Gaumen der zahlreichen Gäste. Hans entschied sich, die Mithilfe im Restaurant einzustellen, um sich dem Aufbau seines eigenen Metallverarbeitungsbetriebs zu widmen.

«Stillstand ist Rückschritt»

Dies war der Start für die nächste Phase, den bereits sehr erfolgreichen Betrieb weiter auszubauen und auf neue Angebote und Kundensegmente auszurichten. Als versierte Geschäftsfrau folgte sie dem Leitsatz «Stillstand ist Rückschritt». Das «Trögli» erweiterte sich innert Kürze von der traditionellen Quartierbeiz zum Feinschmecker-Restaurant mit gehobener bürgerlicher Küche. Durch den im Jahr 1998 erweiterten Pavillon konnten auch grössere Anlässe wie Generalversammlungen, Hochzeits- und Familienfeste und vieles mehr durchgeführt werden. Und bei allem, was im «Trögli» lief, war liebevolle Gastlichkeit inbegriffen.

Am 26. Dezember 2010 hat Annemarie Zurfluh-Stadler ihren Hans nach schwerer Krankheit für immer verloren. Er hatte einen grossen Anteil am Erfolg des Geschäfts, sprach er doch dank seinem Bekanntheitsgrad als eidgenössischer Kranzschwinger potenzielle Gäste aus Nah und Fern an. Mit Herzblut pflegte er das Zusammensein am Stammtisch. Apropos Stammtisch und Stammgäste: Auch hier war das Wirtepaar immer wieder für eine Überraschung gut. Man unternahm gemeinsame Ausflüge oder traf sich am traditionellen «Stammgäste-Weihnachtsessen».

Viele Jahre als Präsidentin der Gastro Uri geamtet

Dass es Gastronomen in der heutigen Zeit alles andere als einfach haben, war der umtriebigen Gastgeberin seit langem bewusst. Agieren statt resignieren, hiess es jetzt. So stellte sie sich viele Jahre als Präsidentin von Gastro Uri zur Verfügung, bildete sich noch mit 51 Jahren zur eidgenössisch diplomierten Restaurationsleiterin aus und betreute den beruflichen Nachwuchs als Lehrmeisterin und Fachexpertin.

50 Jahre erfolgreiche Geschäftstätigkeit in einer Branche, die heutzutage als eine der anspruchsvollsten gilt. Wie schafft man das? Auf diese Frage muss Annemarie Zurfluh-Stadler nicht lange überlegen:

«Für mich im Privaten wie auch in der Geschäftstätigkeit stand immer der Mensch im Mittelpunkt.»

Sie zählt auf: «Der Gast, der sich bei uns wohlfühlen konnte, meine Familie, die mich unterstützte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich immer als Partner ansah, der Lieferant, der uns mit erstklassigen Produkten belieferte – kurz: jedermann, der unsere Türschwelle betrat.»

Küchenchef übernimmt Restaurant

Und wie geht es nun weiter mit dem Restaurant? Kann man das Lokal an jemanden abgeben, der Freude und die Kompetenz hat, das Restaurant im bisherigen Sinne zu führen? Ja: Matthias Imhof übernimmt im Januar das «Trögli» als Pächter. Er arbeitet mit Liebe und Kreativität seit elf Jahren auf seinem Beruf, davon viele Jahre als Küchenchef im «Trögli». Da ein Gastronomiebetrieb keine «One-Man-Show» sei, sondern auf ein einsatzfreudiges und freundliches Team angewiesen ist, steigt auch das Personal mit Matthias Imhof im Betrieb ein. Im Namen unzähliger Gäste danke man für die jahrzehntelange Gastfreundschaft. Möge auch unter dem neuen Gastgeber der Geist des «Tröglis» weiterleben. (pd/RIN)