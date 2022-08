Floorball Uri über das Oktoberfest

Altdorf Ab in die Dirndl und Lederhosen an: Am Samstag steigt das «Ürner Oktoberfest» Der Sportverein Floorball Uri sticht am Samstag wieder das Bierfass an. OK-Mitglied Marius Gisler spricht über den grossen Ansturm, Alkohol, Sicherheit und Stargast Hausi Leutenegger. Florian Arnold 31.08.2022, 05.00 Uhr

Das Oktoberfest ist zu einem der grössten Feste des Kantons geworden. Wie erklären Sie sich diesen Hype?

Marius Gisler: Es ist ein Fest für Jung und Alt, man sitzt zusammen an einem Tisch und kommt miteinander ins Gespräch. Die Feste haben auf der ganzen Welt Erfolg, weil sie so gesellig sind.

Aber ist die Idee nicht langsam abgedroschen?

Marius Gisler, OK-Mitglied beim Ürner Oktoberfest. PD

Im Gegenteil. Gerade nach dem dreijährigen Unterbruch haben sich viele Leute bei uns gemeldet, die sich sehr darüber freuen, dass das Ürner Oktoberfest in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Und wir freuen uns natürlich genauso über die nächste Durchführung.

Geht es bei dem Fest vor allem ums Geldverdienen?

Nein. Natürlich hat man auch die Ambition, am Schluss Geld in der Kasse zu haben. Uns als Verein Floorball Uri ist der gesellschaftliche Aspekt viel wichtiger. Es macht uns stolz, die Power auf den Boden zu bringen, dass 200 Helferinnen und Helfer am Fest mit anpacken und 15 bis 20 Leute sogar schon am Donnerstag und Freitag freinehmen, um das Fest zum Laufen zu bringen.

Impressionen vom letzten Oktoberfest in Altdorf im September 2019. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 7.9.2019)

Würde es denn nicht auch etwas sportlicher gehen als mit so viel Alkohol?

Als wir sahen, wie gut das Fest ankommt, wollten wir das weiterführen. Der Verein beweist mit seinen zahlreichen Mannschaften, dass es auch auf der sportlichen Seite stimmt und zuletzt zeigten wir mit dem Sport- und Ärztezentrum, was mit vereinten Kräften möglich ist.

Trotzdem ist viel Bier im Spiel – in den vergangenen Jahren waren es jeweils 6000 Liter. Wie sorgt man da für Sicherheit?

Im Vorfeld machen wir uns viele Gedanken darüber, etwa wie viele Leute wir ins Zelt lassen können, wo wir Fluchtwege haben, wenn etwas passieren sollte und wie wir diese beschriften müssen. Wir haben sehr viel Personal vor Ort und zusätzlich stehen etwa 15 Personen einer professionellen Sicherheitsfirma im Einsatz. Zudem arbeiten wir nahe mit Polizei, Brandschutz und Sanitätsdienst zusammen und sprechen mit ihnen vor dem Anlass den gesamten Ablauf durch. Es ist toll, zu sehen, was für einen Rückhalt das Fest geniesst und wie alle mithelfen, um ein friedliches und stimmungsvolles Erlebnis zu ermöglichen.

Haben Sie etwas am Konzept verändert?

Wir haben auf Bewährtes gesetzt. Über die bisherigen Austragungen seit acht Jahren konnten wir viel Erfahrung sammeln. Aber wir versuchen uns immer zu verbessern. Erstmals kann man dieses Jahr zum Beispiel auch mit Twint zahlen. So kann man es sich sparen, mit Bargeld herumzulaufen – auch wenn das natürlich immer noch als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

Dieses Jahr beginnt das Fest bereits am Freitagabend.

Genau, wir starten mit einem Feierabendbier-Event. Ab 16.30 kann man in der Winkelhalle vorbeikommen, um sich zu registrieren und damit einen Platz zu sichern. Der Event ist gratis, aber der Platz beschränkt. Die Überlegung dahinter war, dass wir die Infrastruktur, wenn wir diese schon aufstellen, zum Teil auch schon am Freitag nutzen könnten. Dies aber im etwas kleineren Rahmen als am Samstag. Es gibt Weisswürste, Brezel und natürlich Feierabendbier. Der Event dauert bis 23.00 Uhr.

So wird auch am kommenden Samstag wieder gezapft. Urs Hanhart (Altdorf, 7.9.2019)

Und wie läuft das Hauptfest ab?

Am Samstag öffnen wir am 13 Uhr den Einlass. Und um zirka 14 Uhr, wenn schon viele Platz genommen haben, gibt es den Fassanstich. Erfahrungsgemäss gibt es eine grosse Welle am Nachmittag, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt sollte man noch problemlos Platz im Festzelt finden können. Am Abend dauert das Fest bis 3 Uhr morgens.

Gibt es für Leute in Oktoberfest-Montur einen Vorzug?

Nein. Jede und jeder soll so kommen, wie es ihm oder ihr passt. Es gibt keine Vorschriften. Unsere Erfahrung ist aber, dass es vielen Leuten von sich aus wichtig ist, in Lederhosen oder im Dirndl zu kommen. Das trägt natürlich zur Stimmung bei. Aber auch wer ohne Lederhosen kommt, muss keine Angst haben, blöd angemacht zu werden.

Setzen Sie wiederum auf «Stiär Biär»?

Ganz allgemein ist es uns wichtig, mit lokalen Anbietern und Lieferanten zusammen zu arbeiten. Und somit ist es auch selbstverständlich, dass wir die lokale Brauerei unterstützen. Zudem haben wir zum Stiär Biär auch stets gute Rückmeldungen erhalten und wir freuen uns, dass uns die Kollegen von Stiär Biär auch in diesem Jahr wieder tatkräftig und voller Motivation unterstützen.

Für den Fassanstich haben Sie Hausi Leutenegger gewonnen. Sind Ihnen die Urner Promis ausgegangen?

Keineswegs. Uri hat viele Persönlichkeiten hervorgebracht. Mit Hausi Leutenegger setzen wir dieses Mal auf einen ehemaligen Olympiasieger aus dem Thurgau.

Die «Urner Zeitung» verlost 3-mal 2 Tickets fürs Oktoberfest. Interessierte schicken eine E-Mail mit Name, Vorname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse an redaktion@urnerzeitung.ch. Einsendeschluss ist am Donnerstagmittag, 1. September, 12.00 Uhr.