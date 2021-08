Django Betschart leitet neu Geschäftsstelle der Alpen-Initiative

Altdorf Alpen-Initiative: Django Betschart übernimmt Leitung der Geschäftsstelle Die Alpen-Initiative stellt die Weichen für ihre Zukunft. Auf Lucia Lauener-Zwyer folgt Django Betschart aus Brunnen. 25.08.2021, 16.18 Uhr

Lucia Lauener-Zwyer übergibt die Leitung an Django Betschart. Bild: PD

Der 30-jährige Django Betschart, bisher Leiter Alpenschutzpolitik, übernimmt neu die Leitung der Geschäftsstelle der Alpen-Initiative in Altdorf. Er werde die Verkehrs- und Verlagerungspolitik weiterführen und die neue Stossrichtung Klimaschutz in den Alpen anpacken, heisst es in einer Mitteilung der Alpen-Initiative. «Mit kreativen Aktionen machen wir uns als Sprachrohr der Alpen bemerkbar. Ausdauernd erreichen wir Schritt für Schritt unsere Ziele», sagt der neue Geschäftsleiter aus Brunnen.