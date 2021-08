Alpentöne Altdorf: Organisatoren sind zufrieden

Altdorf Alpentöne: Gelungener Austausch mit Österreich – Volksmusik sorgt für Würze im Käse Rund 3500 Tickets wurden für das internationale Musikfestival verkauft. Die beiden neuen Co-Leiterinnen sind zufrieden. Aufgegangen ist offensichtlich auch ein kulinarisches Experiment. Markus Zwyssig 15.08.2021, 18.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hunderte von Besuchern waren am Sonntagnachmittag im Reussdelta unterwegs. Beim traditionellen Klangspaziergang gab es für die Alpentöne-Besucher ein Wiederhören mit vielen Musikerinnen und Musikern, die am Festival dabei waren. Aufgestockt wurde zudem mit einheimischen Produktionen. Viele weitere Spaziergänger – darunter zahlreiche Urner – schnupperten, nahmen zum Schluss noch ein Ohr voll vom Festival-Sound. Die 20 Stationen konnten bei bestem Sommerwetter genossen werden.

Christian Zehnder tritt in der Pfarrkirche St.Martin zusammen mit dem Vokalensemble Incantanti auf. Bild: Alpentöne

Vollbesetzte Kirche erfreut den lieben Gott und den Veranstalter

Nach einem eher verhaltenen Start gab es bei Alpentöne von Tag zu Tag mehr Festivalbesucher. Waren die Belegungen am Donnerstag noch bei 40 bis 50 Prozent, lagen diese am Freitag bei 70 bis 80 Prozent. Am Samstag betrugen diese bei vielen Veranstaltungen 90 bis 100 Prozent. Vollbesetzt war die Pfarrkirche St.Martin am Samstagnachmittag beim Konzert von Christian Zehnder und dem Vokalensemble Incantanti. «Da hat der liebe Gott Freude und der Veranstalter», stellte Pius Knüsel bei der Begrüssung des Publikums mit einem Schmunzeln fest.

Christian Zehnder, eigenwilliger Stimmkünstler und Komponist, ist Stammgast bei Alpentöne. Er setzt immer wieder spezielle Körperstimmtechniken, anspruchsvollen Obertongesang und weitere archaische Formen althergebrachten Gesangs ein. Bei den jungen Bündner Sängerinnen und Sängern fand er ideale Interpreten. Zehnder trat als Solist auf und sang mit. Incantanti ergänzten das Programm mit Bündner Liedern. Die Sängerinnen und Sänger positionierten sich im Laufe des Konzerts an verschiedenen Orten in der Kirche und spielten so mit den räumlichen Möglichkeiten für die Wirkung ihres Gesangs.

Zu Gast am Festival war diesmal Österreich. Die Musikerinnen und Musiker aus dem Nachbarland bewiesen an mehreren Konzerten, wie vielfältig das Land musikalisch ist.

Volksmusik-Studentinnen und -Studenten aus der Schweiz und aus Österreich musizieren gemeinsam. Bild: Alpentöne (Samstag, 14. August 2021)

Ein Erfolg war der Austausch der Volksmusik-Studentinnen und Studenten der Hochschule Luzern und Musikerinnen und Musiker der Universität Mozarteum aus Salzburg. Bereits im Frühlingssemester 2021 kamen die Studierenden virtuell zusammen. Dabei wurden Stücke aus den beiden Heimatländern arrangiert, geübt und gemeinsam geprobt. Während einer Woche erweiterten die rund 20 Studierenden ihr Repertoire. Sie verbrachten – eigenen Angaben zu Folge – eine spannende Woche mit intensiven Proben und wenig Schlaf im Pfadiheim Uri in Erstfeld. Am späteren Samstagnachmittag zeigten sie im Theater Uri, wie man musikalisch Brücken zwischen Österreich und der Schweiz schlagen kann.

Echo vom Kinzig sorgt für würzigeren Käse

Experimente gab es am Festival nicht nur im musikalischen, sondern auch im kulinarischen Bereich. Ein halbes Jahr lang war Seelisberger Bergkäse mit «Zogä-n am Bogä» in der Version der legendären Ländlerkapelle Echo vom Kinzig beschallt worden. Am Sonntagvormittag luden Käseproduzent Beat Wampfler und David Arnold vom Zentrum-Markt das Publikum dazu ein, den beschallten Käse zu degustieren und mit unbeschalltem zu vergleichen. Bakterien scheinen Volksmusik zu mögen. Denn bei der Degustation zeigte sich, dass der beschallte Käse tatsächlich als würziger empfunden wurde. Die musikalische Umrahmung der Degustation im Festzelt auf dem Winkel übernahmen mit Schäbyschigg fünf weltoffene und unerschrockene Musiker mit Klarinette, grossen und kleinen Trompeten, Tuba, Akkordeon und Gesang.

Rechnung ist aufgegangen – trotzdem wird ein Defizit erwartet

Barbara Betschart und Graziella Contratto, die beiden Co-Leiterinnen, sind mit dem Festival zufrieden. «Die Rechnung ist aufgegangen», sagte Graziella Contratto am Sonntag.

«Das Festival bot viel Neues, aber auch die bewährten Werte der Alpentöne sind immer noch dabei.»

Auch Barbara Betschart ist sehr glücklich mit dem Ergebnis. Für das Alpentöne-Festival wurden rund 3500 Einzelkarten verkauft. Das liege im Rahmen der Erwartungen, so Alpentöne-Geschäftsführer Pius Knüsel. Dazu wurden Freikarten in derselben Höhe verteilt. «Die Aktion mit den zusätzlichen Gratistickets hat sich sehr bewährt», sagte er erfreut. «Das war für die Stimmung gut und für die Künstler dankbar, denn sie konnten vor vollem Haus spielen.»

Trotzdem werden die Veranstalter rote Zahlen schreiben. «Damit haben wir aber gerechnet», so Pius Knüsel. Das Defizit liegt bei 40'000 bis 50'000 Franken. Dies wird aber über die Defizitgarantien der Gemeinde Altdorf und des Kantons aufgefangen. Mit früheren Jahren ist das Ergebnis nicht so leicht zu vergleichen, denn damals wurden jeweils Tages- und Festivalpässe verkauft. 2019 waren es 2700 Pässe.