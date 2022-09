Altdorf Star-Pianist Andreas Haefliger gibt ein Pop-up-Konzert: «Ich spiele in Uri, bevor ich auf weltweite Tournee gehe» In der Kollegi-Kapelle können die Besucherinnen und Besucher den Weltklassepianisten in einem intimen Rahmen erleben. Auf dem Programm stehen Beethoven, Robert Schumann und Aaron Copland. Jetzt kommentieren 23.09.2022, 17.00 Uhr

Andreas Haefliger wohnt auf dem Biel ob Bürglen. Am Freitag, 30. September, gibt der Weltklassepianist ein Pop-up-Konzert in der Kollegi-Kapelle in Altdorf. Das dient ihm als Vorbereitung auf eine Tournee, die ihn anschliessend durch England und Japan führt. Im Mittelpunkt des Klavierabends steht die letzte Sonate von Beethoven, die Klaviersonate Nr. 32 in c-Moll, op. 111.

Starpianist Andreas Haefliger spielt schon zum zweiten Mal ein Benefizkonzert in Uri. Bilder: PD) Bild: PD

Andreas Haefliger, während Pop-up-Stores fast wie Pilze aus dem Boden schiessen, kennen wir Pop-up-Konzerte noch weniger. Wie kam es dazu?

Andreas Haefliger: In der Musikbranche planen wir immer über einen weiten Zeitraum. Das ist auch ganz gut so. Aber man darf auch einmal etwas Neues ausprobieren. Die Idee, kurz vor den Herbstferien in der Kollegi-Kapelle zu spielen, hat sich spontan ergeben. Ich bin gerne ein bisschen bahnbrechend darin, wie ich Musik mache und Konzerte gebe. Nun spiele ich zum dritten Mal in Uri. Ich hoffe, dass das Publikum auch bereit ist, ein nur eine Woche vor dem Termin spontan angesagtes Konzert zu besuchen. Ich würde es erfrischend finden, wenn Pop-up-Konzerte vermehrt in der Musikwelt Fuss fassen würden.

Ist der Auftritt in der Kollegi-Kapelle gleichzeitig auch eine gute Vorbereitung auf kommende Konzerte?

Das ist so. Ich bin anschliessend mit dem Programm unter anderem in England und Japan unterwegs. Es ist mein neues Klavierabendprogramm. Nun spiele ich es zuerst in Uri, bevor ich damit auf weltweite Tournee gehe.

Im Zentrum des Konzerts steht Beethovens letzte Sonate. Was bedeutet das Werk für Sie?

Es ist ein unglaubliches Meisterwerk, das bei seinem Erscheinen für die gesamte Musikwelt ganz neue Bahnen gesetzt hat. Es ist eine Zusammenballung von dem, was Beethoven in den 31 Sonaten zuvor an Erfahrungen und Ausdrucksmöglichkeiten gesammelt hat. Das Werk hat eine transzendente Schönheit. Ich habe sämtliche Sonaten von Beethoven in den vergangenen 30 Jahren erarbeitet und nehme sie alle auf. Es ist ein Repertoire, mit dem man wachsen muss. Ich fühle mich jetzt am richtigen Punkt, um das zu spielen.

Vor gut zwei Jahren spielten Sie im Theater Uri die Hammerklaviersonate von Beethoven. Ein sehr schwierig zu spielendes Werk. Welche Herausforderungen bringt nun die letzte Sonate von Beethoven mit sich?

Es hat nicht dieselben Dimensionen rein räumlich, aber dahinter steckt auch nicht dieselbe Absicht. Die Schwierigkeit in der letzten Sonate von Beethoven liegt viel mehr an der Öffnung der transzendentalen Welt. Eine Welt, die man sich in unseren Dimensionen nicht mehr vorstellen kann und weit darüber hinaus geht. Es geht in eine Dimension, in der man ein göttliches Licht sehen könnte. Es ist ein schwerer Weg, den man gehen muss, wenn man Beethovens Musik spielen will. Ich rate es niemandem. Aber gleichzeitig ist diese Musik zu spielen, auch das Schönste in meinem Leben.

Liegt diese Beharrlichkeit am Lernen von Beethovens Musik in Ihrer DNA?

Die Haltung gegenüber der Musik habe ich von meinem Vater geerbt. Es braucht eine geradlinige, absolut ethische Haltung und einen entsprechenden Lebenswandel, den man führen muss, um die Musik von Beethoven zu spielen. Diese Haltung begleitet einen durchs ganze Leben.

Beethoven ist nicht das Einzige, was Sie in der Kollegi-Kapelle in Altdorf spielen. Was gibt es alles zu hören?

Zuerst spiele ich Variationen von Aaron Copland. Das ist für mich etwas sehr Persönliches. Mein einstiger Musiklehrer in Amerika hat diese Variationen mit dem amerikanischen Komponisten selber gelernt. Es sind seine Fingersätze drin, das heisst, in den Noten ist eine Empfehlung aufgeführt, mit welchen Fingern die Tasten gedrückt werden sollen. Es folgen die «Davidsbündlertänze» von Robert Schumann. Das ist für mich sein ausdrucksstärkstes Werk, in dem seine verschiedenen Charaktere mit seinem weichen, sinnlichen und dem forschen, extrovertierten Teil gleichermassen enthalten sind.

Wie gut eignet sich die Kollegi-Kapelle für Klassikkonzerte?

Ich habe die Kollegi-Kapelle im Sommer beim Borromeo-Festival kennen gelernt und war sehr überrascht. Wir benutzen für das Pop-up-Konzert einen kleineren Flügel, um die Räumlichkeiten nicht zu überwältigen. Es ist ein intimer Raum und für das Publikum ist es eine Möglichkeit, mich hautnah zu erleben. Es ist die Nähe zur Interpretation und man atmet praktisch gemeinsam. Das ist in ganz grossen Sälen nicht möglich. Daher freue ich mich sehr auf das Konzert. Es ist auch mein Traum, einmal einen ähnlichen Saal zu bauen, der vielleicht ein bisschen grösser ist – 300 bis 350 Personen Platz bietet. Für Kammermusik und einen Klavierabend ist es die perfekte Grösse.

Werden Sie sich diesen Traum schon bald erfüllen?

Jeder Traum beginnt damit, dass man darüber spricht. Das werden wir schon schaffen. Jedenfalls finde ich es toll, was im Kanton Uri kulturell alles los ist. Seit ich in Uri wohne, habe ich das Gefühl, dass ich sehr willkommen bin hier. Es ist ein Heimatgefühl entstanden. Uri ist das Refugium für unsere Familie. Ich will gerne dem Kanton etwas zurückgeben wie nun beispielsweise mit diesem Pop-up-Konzert.

Hinweis: Für das Pop-up-Konzert am kommenden Freitag, 30. September, in der Kollegi-Kapelle in Altdorf können keine Tickets reserviert werden. Die Abendkasse ist ab 19.15 Uhr geöffnet. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

