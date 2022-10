Urner Architekten befassen sich mit Nachhaltigkeit

Altdorf Architekten befassen sich mit Nachhaltigkeit Kürzlich traf sich das Architekturforum Uri. Experten zeigten auf, wie nachhaltiges Bauen bereits funktioniert und welche Fragen aktuell noch ungeklärt sind. 14.10.2022, 15.12 Uhr

Ist das nachhaltige Bauen ein Paradigmenwechsel oder nur eine Trenderscheinung? Mit dieser Frage befasste sich das Architekturforum Uri Anfang Monat im Rahmen einer offenen Diskussionsrunde im Zeughaus Altdorf, moderiert von Claudio Deplazes, Proviso AG Altdorf. Zwei Impulsreferate eröffneten die Runde.

So werden Bauteile wiederverwertet

Basil Rudolf von der Zirkular GmbH in Basel stellte mehrere erfolgreich realisierte Bauprojekte vor, bei denen Bauteile aus Rückbauten wiederverwertet wurden – diese als Beispiele für nachhaltiges Bauen. Darunter das 2020 fertiggestellte Projekt Kopfbau Halle 118 Winterthur, eine Aufstockung auf eine bestehende Lagerhalle. Rudolf zeigte anhand eindrucksvoller Bilder und Erfahrungswerte den umgekehrten Planungsprozess vom gefundenen Bauteil, dem damit eng verbundenen Entwurf über die Lagerverwaltung bis zur Bauausführung auf. Unter Betrachtung bauphysikalischer Eigenschaften und unter Einbezug des zu erwartenden Lebenszyklus wurden hier Bauteile wie Fassadenbleche, Stahlträger, Heizkörper wie auch eine ausgediente Aussentreppe angepasst und neu genutzt.

Axel Schubert, Dozent am Institut für Nachhaltigkeit und Energie am Bau der FHNW und Mitinitiant der Klimagerechtigkeits-Initiative «Basel 2030», unterstreicht mit seinem Kurzvortrag die Dringlichkeit eines Systemwechsels. Die wissenschaftlich belegte rasante Geschwindigkeit der klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Weltgesellschaft zeigen für ihn deutlich, dass das Netto-Null-Ziel 2050 diesen Erkenntnissen in keiner Weise Rechnung trägt. «Es braucht ein radikales Umdenken und das Aufbrechen des Mainstream-Verständnisses von Nachhaltigkeit, welches eine falsche Gleichwertigkeit der Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft postuliert», so die Essenz. Vereinzelte Nachhaltigkeitsbestrebungen provozieren laut Schubert nicht jene mutige Politik, die es angesichts des Klimanotstandes so dringend bräuchte. Er fordert eine kulturelle Umkehr mit einem neuen Verständnis, in der die Umwelt und gerechte Güterverteilung die limitierenden Faktoren der Wirtschaft sind.

Fragen sorgen für Motivation

Als weitere Experten zum Thema Nachhaltigkeit am Bau waren der Bauökonom Reto Schoch und Martin Imholz vom Amt für Energie des Kantons Uri geladen. In der offenen Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit der Staat heute mittels Förderprogrammen bereits attraktive Anreize für umweltbewusstes Bauen schafft. Mit welchen Schwierigkeiten sind Bauherren wie Planer konfrontiert? Welche unterstützende Massnahmen wie Online-Datenbanken gibt es bereits und welche neuen Szenarien wie beispielsweise eine vorgezogene Recylinggebühr für Baumaterialien sind denkbar? Auch wenn der Anlass die aufgeworfenen Fragen vielleicht nicht abschliessend beantworten konnte, dürfte dem Zuhörer der ein oder andere Input zur derzeitigen Entwicklung mit Motivation zum Engagement mit auf den Weg gegeben worden sein. (pd/zf)