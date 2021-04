Altdorf Auf dem Unterlehn findet wieder die Velobörse statt Am 24. April können Velos und Velozubehör zum Verkauf angeboten, gekauft oder gespendet werden. 12.04.2021, 13.24 Uhr

(pd/RIN) In Altdorf geht am Samstag, 24. April, wieder die Velobörse der Sektion Uri des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) über die Bühne. Auf dem Unterlehn können von 8 bis 13 Uhr Velos und Velozubehör zum Verkauf angeboten oder gekauft werden.

Jedes Jahr finden viele Fahrräder an der Velobörse in Altdorf neue Besitzer. Bild: PD

Die Regeln für die Börse seien einfach, schreibt der VCS Uri in der Mitteilung: Wer etwas verkaufen möchte, legt den Verkaufspreis fest, füllt ein Formular aus und übergibt den Artikel den Velobörse-Leuten. Für VCS-Mitglieder ist die Abgabe gratis, bei Nichtmitgliedern wird eine Annahmegebühr von 5 Franken erhoben. Wird der Artikel verkauft, so gehen 10 Prozent des Erlöses an die Organisatoren der Börse. Bei Kleinteilen werde die Marge abgesprochen.

Übrige Velos für ein Hilfsprojekt in Afrika spenden

Bis um 13 Uhr müssen der Kaufpreis beziehungsweise die nicht verkauften Velos oder Zubehörteile wieder abgeholt werden. Es gelten die Coronaregeln mit Maskenpflicht und Abstandhalten. Der VCS weist darauf hin, dass er nur als Vermittler der Velos auftritt und keinerlei Verantwortung für den Zustand oder die Fahrtüchtigkeit der angebotenen Gegenstände übernimmt. Es besteht ausserdem die Möglichkeit, nicht verkaufte Velos, defekte Fahrräder oder Velozubehör für ein Hilfsprojekt in Afrika zu spenden. Velos aus der Schweiz erleichtern dort das Leben der Menschen, so der VCS Uri.