Altdorf Auf dem Unterlehn werden aktuelle Kinofilme gezeigt Am frühen Abend beginnt der Aufbau der OpenAir-Leinwand für das Spektakel «Freiluft Film Altdorf». 17.08.2022, 18.57 Uhr

Aufbau der Openair-Leinwand für das Spektakel «Freiluft Film Altdorf» hat begonnen. Bild: Veronika Rojek-Wöckner

Ab Mittwochabend werden bis Samstag jeweils um 21 Uhr auf dem Unterlehn aktuelle Kinofilme ausgestrahlt, darunter sind drei Komödien und ein Thriller. Das besondere an der Vorstellungsreihe ist, dass drei von vier Filmen in Originalsprache mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt werden. Tickets können online beim Cinema Leuzinger oder an der Abendkasse erworben werden. Für Kinofans gibt es sogar einen Wochenendpass für die gesamte Filmreihe. (vrw)