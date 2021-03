Altdorf Das Suworow-Museum ist eröffnet – auf den Spuren des bekanntesten russischen Generals Seit ein paar Tagen ist das Suworow-Museum geöffnet. Auch die Tourismusbranche bereitet sich auf die zum Teil von weit her gereisten Gäste vor. Markus Zwyssig 23.03.2021, 18.00 Uhr

Nicht nur Museumsleiter Walter Gähler, sondern auch die Soldatenpuppen in russischen Uniformen tragen Schutzmasken. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 19. März 2021)

Beim Eingang ins Ladenlokal des ehemaligen Fotogeschäfts Aschwanden in Altdorf stehen in russische Uniformen gekleidete Soldatenpuppen. Sie tragen Mundschutz. Seit ein paar Tagen hat das Suworow-Museum an der Schmiedgasse 8 geöffnet. Coronabedingt ist der Betrieb ohne grosses Tamtam gestartet. Museumsleiter Walter Gähler ist zuversichtlich, dass der Umzug von Linthal nach Altdorf eine gute Idee war. «In ein derart zentral gelegenes Ladenlokal kommen viele Zufallsbesucher.» In der ersten Woche durfte er 52 Besucher begrüssen. Das sind mehr Gäste, als in Linthal jeweils ins Museum kamen.

Museumsleiter Walter Gähler. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 19. März 2021)

Am neuen Standort muss Gähler mit einer wesentlich kleineren Fläche vorliebnehmen. Waren es in Linthal 1280 Quadratmeter, sind es in Altdorf nur noch 195 Quadratmeter. Trotzdem sieht der Museumsleiter viele Vorteile. So lag das Museum in Linthal im Industriegebiet, in Altdorf ist es nur wenige Meter vom Telldenkmal und den Touristen entfernt. «Auch ist der neue Standort viel einfacher zu erreichen und bis zum Russendenkmal in der Schöllenen ist es nicht allzu weit.»

Was vor 220 Jahren passierte, ist heute noch vielerorts präsent

Suworows Armee ist 1799 durch die Schweiz gezogen und hat viele Spuren hinterlassen. In Altdorf und auch in Hospental gibt es ein nach ihm benanntes Haus. In Andermatt erinnert das heutige Talmuseum an ihn. Das Museum sei auch ein guter Ausgangspunkt für Touristen, die die Gegend erkunden möchten.

«Wer sich auf Suworows Spuren begeben will, der kann ins Museum kommen und sich informieren, was es in der Umgebung alles zu sehen gibt.»

Die Suworow-Sammlung von Gähler ist sehr umfassend. Gezeigt werden kann aber nur ein Bruchteil davon. Wechseln wird jeweils, was im Schaufenster zu sehen sein wird. Auch bei den Tischvitrinen soll es immer wieder Wechsel geben.

Im Suworow-Museum gibt es vielfältige Einblicke in die Bewaffnung der Armee. Urs Hanhart (Altdorf, 19. März 2021)

Museumsleiter reist jeweils aus dem Glarnerland an

Gähler wohnt nach wie vor im Glarnerland. Er fährt jeweils mit der Bahn nach Altdorf und abends wieder zurück. Fünf Stunden ist er für die Hin- und Rückfahrt unterwegs. Der 60-jährige Museumsleiter lässt es sich nicht nehmen, trotzdem möglichst oft Besucher selber durch die Ausstellung zu führen. Weil er auch als Buchhändler arbeitet, nutzt er die Zeit im Zug, um E-Mails zu beantworten.

Das Interesse an Suworow wurde bei Gähler geweckt, als er sich klar wurde, wie viele Fundstücke von der damaligen Zeit heute noch zu finden sind. So suchte er früher selber nach Gegenständen von damals, etwa nach Kanonenkugeln oder einem alten Gewehrlauf. Diese Zeit ist aber heute vorbei, so sei es nicht mehr ohne weiteres möglich, mit dem Detektor auf eigene Faust unterwegs zu sein. «Dazu muss man sich als ehrenamtlicher Mitarbeiter bei einer kantonalen Stelle bewerben», erklärt er. «Die Fundsituation ist für den Archäologen sehr entscheidend. Das Wichtigste ist, dass alles genau dokumentiert wird.»

In den Schaukästen des Museums gibt es historische Dokumente, Bilder und Büsten zu sehen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 19. März 2021)

Diorama soll die erlebten Strapazen der Soldaten zeigen

Bis das Museum fertig eingerichtet ist, dauert es noch seine Zeit. Für eine besondere Attraktion soll ein sogenanntes Diorama sorgen, das eine Szene auf dem Panixerpass zeigt.

«Die Besucher sollen dadurch ein lebendiges Bild erhalten, welche Strapazen die Soldaten damals erlebt haben.»

Die Soldaten sind in Uniformen gekleidet, die vom Freilichtspiel Suworow in Andermatt stammen. Diese wurden damals extra nach Vorlagen der Originale geschneidert. In Linthal waren 40 Soldaten geplant, in Altdorf werden es aus Platzgründen noch 15 sein. Das Projekt Diorama in Linthal wurde durch einen Wasserschaden teilweise zerstört. Das war Auslöser, dass Gähler nach einem neuen Standort gesucht hat. «Bis das Diorama fertig ist, wird es sicher noch ein Jahr dauern», so der Museumsleiter.

Russische Finanzhilfe hält das Museum am Leben

Der Eintritt ins Museum ist gratis. Gähler ist aber froh um jede Spende. Viel hat er auch aus seinem eigenen Sack bezahlt. Wenn der Museumsleiter dringend Geld braucht, klopft er bei Sponsoren in Russland an.

«Wenn diese Hilfe nicht wäre, hätten wir schon lange aufhören müssen.»

In Linthal kamen bis zum Ausbruch der Coronapandemie jeden Tag Besucher aus Russland. Gähler erzählt von Gästen, die extra eine Reise in die Schweiz gebucht haben, um das Museum zu besuchen. Wenn immer möglich führt Gähler selber durch die Ausstellung. Ablösen kann ihn auch sein Sohn. Sonntags wird zudem Gählers Lebenspartnerin anwesend sein, welche für die künstlerische Gestaltung des Dioramas verantwortlich ist.

Gähler ist an allem interessiert, was etwas mit Suworow zu tun hat. Das reicht von historischen Dokumenten, Bildern, Büchern, Medaillen bis hin zu Wein, Sackmesser und einem speziellen Russenzopf mit Suworow-Beschriftung.

Suworow war auch Namensgeber für viele hochprozentige Spirituosen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 19. März 2021)

Für die russischen Gäste gibt es auch spannende Innerschweizer Themen

Ist Uri Tourismus bereit für die russischen Gäste? «Wir freuen uns auf jeden Gast, der den Kanton Uri besucht», sagt Maurus Stöckli, Geschäftsführer von Uri Tourismus. Erste Gespräche zwischen den Urner Touristikern und dem Suworow-Museum haben bereits stattgefunden. Führungen durchs Dorf oder auch bei der Neat gibt es in vielen Sprachen, aber nicht auf Russisch. Walter Gähler betont jedoch, dass die Besucher aus Russland in den meisten Fällen jemanden mitnehmen, der Deutsch oder Englisch kann. Stöckli ist überzeugt:

«Gäste, welche das Suworow-Museum besuchen, sind geschichtlich interessiert. Sie treffen in der Umgebung auch auf viele spannende Innerschweizer Themen. So dürfte sie Wilhelm Tell und die Gründungsgeschichte der Eidgenossenschaft sicherlich auch interessieren.»

Suche jemand nach einem Fünfsternehotel, werde diese Person aber nicht in Altdorf, sondern eher in Andermatt glücklich. «Aber für russische Verhältnisse ist diese Distanz ja ein Katzensprung», sagt Stöckli.

Hinweis: Das Suworow-Museum an der Schmiedgasse 8 in Altdorf ist am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.